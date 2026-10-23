Preminuo akademik Asim Kurjak: IANUBIH se oprostila od svog osnivača

Akademik Asim Kurjak, jedan od najpoznatijih medicinskih stručnjaka porijeklom iz Bosne i Hercegovine i pionir ultrazvučne dijagnostike, preminuo je u 85. godini života. Od svog osnivača i predsjednika oprostila se Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IANUBIH), ističući njegov izuzetan doprinos medicini, nauci i obrazovanju brojnih generacija stručnjaka.

Kurjak je tokom višedecenijske karijere stekao međunarodno priznanje u oblastima ginekologije, porodništva i perinatalne medicine, a posebno se isticao svojim radom na razvoju ultrazvučnih metoda u medicinskoj dijagnostici.

Iz IANUBIH-a navode da je njegov odlazak veliki gubitak za akademsku zajednicu, ali i za brojne kolege, saradnike i studente kojima je tokom karijere prenosio znanje.

Asim Kurjak ostavio značajan trag u svjetskoj medicini

Rođen je 13. septembra 1942. godine u Kotor-Varoši. Medicinski fakultet završio je 1966. godine na Sveučilištu u Zagrebu, a dodatno se usavršavao u Londonu. Doktorirao je 1977. godine.

Bio je profesor medicinskih fakulteta u Zagrebu i Sarajevu te profesor emeritus Sarajevo School of Science and Technology. Obavljao je i dužnosti predsjednika Međunarodne akademije perinatalne medicine, Svjetske udruge perinatalne medicine i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Poseban doprinos dao je osnivanjem međunarodne škole medicinskog ultrazvuka Ian Donald, kroz koju su se obrazovale generacije ljekara iz različitih dijelova svijeta.

Prema biografskim podacima koje je IANUBIH objavila 2024. godine, Kurjak je iza sebe ostavio 1.362 naučna i stručna teksta te 126 knjiga koje je napisao ili uredio, a koje su objavljene na 12 jezika. Njegovi radovi zabilježili su gotovo 17.000 citata.

Osnivanjem IANUBIH-a povezivao naučnike iz BiH i svijeta

Akademik Asim Kurjak bio je osnivač i prvi predsjednik Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, čija je osnivačka skupština održana 22. maja 2021. godine u Sarajevu.

Kroz rad ove institucije zalagao se za povezivanje domaćih i međunarodnih naučnika, umjetnika i intelektualaca, smatrajući da Bosna i Hercegovina ima značajan naučni potencijal kojem je potrebno omogućiti veću međunarodnu vidljivost.

U oproštajnom saopćenju njegove kolege posebno su istakle odnos koji je imao prema mladim istraživačima i saradnicima.

“Akademik Kurjak nije bio samo naučnik izuzetne međunarodne reputacije. Bio je profesor i mentor koji je svoje znanje, iskustvo i autoritet nesebično stavljao na raspolaganje drugima”, naveli su iz IANUBIH-a.

Dodali su da je brojnim mladim naučnicima pomagao da ostvare kontakte s međunarodnom akademskom zajednicom, podržavao njihov razvoj i podsticao ih na nova istraživanja.

IANUBIH: Izgubili smo predsjednika, osnivača, kolegu i prijatelja

Članovi Akademije naglašavaju da će Kurjakovo ime ostati trajno povezano s institucijom koju je osnovao i čijem je razvoju posvetio značajan dio života.

“Izgubili smo predsjednika, osnivača, kolegu i prijatelja, čovjeka čija je naučna veličina bila praćena izuzetnom posvećenošću ljudima i institucijama koje je stvarao i podržavao”, poručili su iz IANUBIH-a.

Istakli su da njegovo naslijeđe čine brojna medicinska istraživanja, knjige, dostignuća u dijagnostici, ali i generacije ljekara i naučnika koje je obrazovao.

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini uputila je saučešće porodici Asima Kurjaka, njegovim prijateljima, saradnicima i članovima akademske zajednice.