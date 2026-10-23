Prijava plana proizvodnje u Tuzli: Rok je 15. novembar

Ali Huremović
Prijava plana proizvodnje u Tuzli: Rok je 15. novembar
Foto: FENA

Prijava plana proizvodnje za 2027. godinu obavezna je za poljoprivredne proizvođače s područja Tuzle koji žele ostvariti pravo na federalne novčane podrške. Iz Gradske uprave Tuzla obavještavaju poljoprivrednike da je krajnji rok za podnošenje prijava 15. novembar 2026. godine.

Obaveza se odnosi na proizvođače koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a propisana je članom 7. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji.

Pravovremeno podnošenje plana proizvodnje jedan je od uslova za ostvarivanje prava na federalne poljoprivredne poticaje u narednoj godini.

Gdje se podnosi prijava plana proizvodnje?

Poljoprivredni proizvođači prijavu podnose na propisanom obrascu PPP, koji mogu preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima, odnosno šalter-sali Gradske uprave Tuzla, kao i u kancelariji broj 223.

Obrasci su dostupni svakog radnog dana od 8 do 12 sati, dok se popunjene prijave predaju u Centru za pružanje usluga građanima, na šalteru za prijem zahtjeva.

Iz Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle pozivaju proizvođače da svoje obaveze izvrše u predviđenom roku kako bi mogli ostvariti pravo na podršku za planiranu proizvodnju.

Dodatne informacije o postupku prijave plana proizvodnje moguće je dobiti putem telefona 035/307-386, u nadležnoj gradskoj službi.

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