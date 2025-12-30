Znatno veća sredstva u budžetu FBiH za poljoprivrednike

Izdvajanje za poljoprivredu u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu iznosit će 190 miliona KM, potvrđeno je nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici utvrdila Prijedlog budžeta FBiH u ukupnom iznosu od 8.898.279.146 KM, koji će u parlamentarnu proceduru biti upućen po hitnom postupku, a planirana su znatno veća sredstva za poljoprivrednike.

Predloženi budžet za narednu godinu veći je za oko 690 miliona KM u odnosu na Budžet za 2025. godinu, čime Vlada FBiH nastavlja politiku jačanja fiskalne stabilnosti i održivog upravljanja javnim finansijama. Budžet je koncipiran kao konsolidovani finansijski okvir koji obuhvata sve planirane prihode i rashode Federacije BiH, s naglaskom na ispunjavanje obaveza prema građanima, jačanje socijalne zaštite, zdravstvenog i penzijskog sistema, stabilno poslovno okruženje i nesmetano funkcionisanje javnih službi.

Poseban fokus u ovom budžetu stavljen je upravo na izdvajanje za poljoprivredu, koje je u odnosu na prethodnu godinu povećano za sedam miliona KM. Kako ističu iz Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ova sredstva predstavljaju kontinuitet podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ruralnom razvoju i jačanju prehrambene sigurnosti u Federaciji BiH.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić naglasio je da je rast budžetskih sredstava za poljoprivredu rezultat jasne opredijeljenosti da se domaćim proizvođačima osiguraju stabilniji i predvidiviji uslovi rada. Prema njegovim riječima, planirana sredstva omogućit će nastavak mjera podrške poljoprivrednicima, unapređenje proizvodnih kapaciteta, očuvanje ruralnih područja te stabilnije snabdijevanje tržišta domaćim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, što dobija dodatni značaj u uslovima globalnih tržišnih i klimatskih izazova.

Uz Prijedlog budžeta, Vlada Federacije BiH utvrdila je i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2026. godinu, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima Federacije BiH, koji će također biti razmatrani po hitnoj proceduri.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poručuju da ovakav budžetski okvir predstavlja važan iskorak ka jačanju domaće poljoprivrede, očuvanju ruralnog prostora i dugoročnoj prehrambenoj sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine.