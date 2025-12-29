Usvojen Budžet FBiH: Za penzije u 2026. godini planirano više od 4,4 milijarde KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojila je Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, koji je planiran u ukupnom iznosu od 8.898.279.146 KM.

Ukupni budžetski rashodi za 2026. godinu iznose 7,70 milijardi KM. Prema riječima federalnog dopremijera i ministra finansija Toni Kraljević, najveći dio rashoda odnosi se na tekuće transfere i druge tekuće izdatke, u iznosu od 6,29 milijardi KM, što odražava obim obaveza Federacije BiH prema građanima, institucijama i drugim nivoima vlasti.

Zbog najavljenog rasta penzija za oko 17 posto, rashodi za Federalni zavod MIO planirani su u iznosu od 4.422.251.070 KM. Kapitalni transferi iznose 470,7 miliona KM, dok su izdaci za kamate po osnovu servisiranja duga planirani na nivou od 1,309 milijardi KM.

Kraljević je istakao da je budžet Federacije BiH za 2026. godinu pripremljen u uslovima izraženih ekonomskih i fiskalnih izazova, uz potrebu očuvanja fiskalne stabilnosti i osiguranja redovnog finansiranja ustavnih i zakonskih nadležnosti Federacije. Prilikom izrade budžeta uzete su u obzir aktuelne makroekonomske projekcije, srednjoročni fiskalni okvir, kao i strateški ciljevi ekonomske i fiskalne politike.

Kako je naveo, osnovni cilj budžeta za 2026. godinu je održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i osiguranje stabilnih izvora finansiranja. Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzioni sistem, stabilno poslovno okruženje i očuvanje funkcionalnosti javnih službi. Planiranje prihoda i rashoda zasnovano je na realnim pretpostavkama i važećem zakonskom okviru, uz naglašenu potrebu fiskalne discipline i racionalizacije tekuće potrošnje.

Istovremeno, budžetom Federacije BiH za 2026. godinu nastoji se zadržati razvojna komponenta kroz podršku prioritetnim projektima i mjerama od značaja za ekonomski rast i zapošljavanje.

Budžet Federacije BiH za 2026. godinu koncipiran je kao instrument za jačanje veze između planiranih finansijskih sredstava i konkretnih rezultata koji se žele postići. Njegova struktura omogućava usmjeravanje javne potrošnje ka prioritetnim oblastima, uz naglasak na mjerljive učinke, efikasnost i odgovornost budžetskih korisnika. Poseban fokus stavljen je na programski pristup planiranju i izvršavanju budžeta, kao osnovu za transparentnije upravljanje javnim sredstvima i jasnije praćenje realizacije postavljenih ciljeva.