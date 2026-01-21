Budžet FBiH veći za 649 miliona KM: Prijedlog prošao u Predstavničkom domu

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu, koji će stupiti na snagu nakon što ga potvrdi i Dom naroda. Sjednica Doma naroda, na kojoj bi budžet trebalo da se nađe na dnevnom redu, zakazana je za petak, 23. januar.

Zastupnici su tokom 28. redovne sjednice razmatrali Prijedlog budžeta i Zakon o izvršenju budžeta. Budžet iznosi 8.898.279.146 KM, što je za 649 miliona KM više u odnosu na 2025. godinu, a usvojen je sa 56 glasova za, 23 protiv i dva suzdržana. Ranije je naglašeno da se radi o budžetu blizu devet milijardi KM.

Vlada FBiH djelimično je prihvatila amandmane Komisije za pitanja mladih i Odbora za ekonomsku politiku, dok ostale amandmane nije podržala. Usvojen je i amandman Admira Čavalića, prema kojem se u budžet uvrštava 20 miliona KM za Fond solidarnosti za onkološke pacijente. Vlada je prethodno prihvatila i dva amandmana koji se odnose na povećanje sredstava za Filmski centar Sarajevo i Željeznice FBiH.

Na prethodnom zasjedanju Predstavničkog doma raspravljalo se i o drugim zakonskim rješenjima, među kojima su Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakon o policijskim službenicima FBiH.

Značajan dio rasprave u oba dana zasjedanja odnosio se na inicijativu da se porodiljama omogući pratnja pri porodu. Prvog dana glasalo se o uvrštavanju ove tačke u dnevni red, ali je, kako je navedeno, došlo do pogrešnog brojanja glasova. Nakon što je utvrđeno da je inicijativa ipak imala dovoljan broj glasova, zastupnici su drugog dana zasjedanja zatražili ispravku, a potom je izglasano da se prijedlog već danas uvrsti na dnevni red.