Budžet Federacije BiH za 2026 na vanrednoj sjednici Doma naroda

Jasmina Ibrahimović
Dom naroda Parlamenta FBiH zasjeda danas, na dnevnom redu nekoliko tačaka

Budžet Federacije BiH za 2026 danas je glavna tačka vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koju je sazvao predsjedavajući Tomislav Martinović, a početak je najavljen za 13 sati.

Nakon što je Predstavnički dom u utorak usvojio Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026, potvrda u Domu naroda u istovjetnom tekstu otvorila bi put da se ovaj najvažniji finansijski akt Federacije počne primjenjivati u kratkom roku. Uz budžet, Predstavnički dom je usvojio i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta, koji također mora dobiti većinsku podršku Doma naroda.

Federalna vlada je Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026 utvrdila u ukupnom iznosu 8.898.279.146 KM, što je za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Kao ključne ciljeve naveli su održivo upravljanje javnim finansijama, kontrolu rashoda i stabilne izvore finansiranja, uz usmjerenost na obaveze prema građanima i institucijama, socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje i funkcionalnost javnih službi.

Od usvajanja budžeta direktno zavisi i primjena finansijskih planova federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja te Zavoda za zapošljavanje, koje je Predstavnički dom već odobrio, ali je za stupanje na snagu potrebna i odluka Doma naroda.

Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da bi, u slučaju današnjeg usvajanja, penzioneri već 5. februara mogli primiti uvećane penzije, prvo povećanje 11,6 posto, uz planirano dodatno povećanje od 5,6 posto u julu, što bi ukupno iznosilo više od 17 posto rasta tokom 2026. godine. Delić je naveo da je rješenje rezultat dogovora s predstavnicima penzionera i kompromisa sa socijalnim partnerima.

Predstavnički dom je, osim zakona o PIO, usvojio i predložene izmjene propisa koji se odnose na boračku populaciju, uz obrazloženje da se radi o usklađivanju s ranije prihvaćenim odredbama iz općeg zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za današnju sjednicu najavljena je i verifikacija mandata Nikoli Srdiću, koji je na posrednim izborima dobio mjesto u Domu naroda kao delegat iz reda srpskog naroda.

