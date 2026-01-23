Budžet Federacije BiH za 2026 na vanrednoj sjednici Doma naroda

Budžet Federacije BiH za 2026 danas je glavna tačka vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koju je sazvao predsjedavajući Tomislav Martinović, a početak je najavljen za 13 sati.

Nakon što je Predstavnički dom u utorak usvojio Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026, potvrda u Domu naroda u istovjetnom tekstu otvorila bi put da se ovaj najvažniji finansijski akt Federacije počne primjenjivati u kratkom roku. Uz budžet, Predstavnički dom je usvojio i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta, koji također mora dobiti većinsku podršku Doma naroda.

Federalna vlada je Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026 utvrdila u ukupnom iznosu 8.898.279.146 KM, što je za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Kao ključne ciljeve naveli su održivo upravljanje javnim finansijama, kontrolu rashoda i stabilne izvore finansiranja, uz usmjerenost na obaveze prema građanima i institucijama, socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje i funkcionalnost javnih službi.

Od usvajanja budžeta direktno zavisi i primjena finansijskih planova federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja te Zavoda za zapošljavanje, koje je Predstavnički dom već odobrio, ali je za stupanje na snagu potrebna i odluka Doma naroda.

Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da bi, u slučaju današnjeg usvajanja, penzioneri već 5. februara mogli primiti uvećane penzije, prvo povećanje 11,6 posto, uz planirano dodatno povećanje od 5,6 posto u julu, što bi ukupno iznosilo više od 17 posto rasta tokom 2026. godine. Delić je naveo da je rješenje rezultat dogovora s predstavnicima penzionera i kompromisa sa socijalnim partnerima.

Predstavnički dom je, osim zakona o PIO, usvojio i predložene izmjene propisa koji se odnose na boračku populaciju, uz obrazloženje da se radi o usklađivanju s ranije prihvaćenim odredbama iz općeg zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za današnju sjednicu najavljena je i verifikacija mandata Nikoli Srdiću, koji je na posrednim izborima dobio mjesto u Domu naroda kao delegat iz reda srpskog naroda.