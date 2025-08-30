Važno saopštenje iz BH Telecom-a

RTV SLON

BH Telecom je uputio upozorenje korisnicima zbog povećanog broja sumnjivih SMS i RCS poruka u kojima se lažno koristi naziv “Telecom”. U porukama se građani pozivaju da iskoriste bodove iz programa lojalnosti putem linka koji zapravo vodi na prevarantske stranice s ciljem krađe ličnih podataka.

Iz kompanije ističu da korisnici ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka i da nipošto ne dijele svoje lične podatke putem neprovjerenih izvora. Naglašavaju da BH Telecom nikada neće tražiti podatke na ovaj način.

Ako primite ovakvu poruku, potrebno ju je jednostavno obrisati. Zvanične informacije o uslugama i ponudama uvijek su dostupne putem službene web stranice, aplikacije i društvenih mreža BH Telecom-a, a za dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na besplatan broj 1444.

Iz BH Telecom-a poručuju da je sigurnost podataka korisnika na prvom mjestu i zahvaljuju na oprezu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Muči li vas prehlada ovih dana, ovo je razlog

Tuzla i TK

Sutra počinje Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu na Modracu

Tuzla i TK

Nesreća kod Kladnja, jedna osoba poginula

Vijesti

Međunarodni dan nestalih obilježen u Tuzli: Porodice su srce procesa i zaslužuju istinu o najmilijima

BiH

Zašto prevoznici u BiH od ponedjeljka potpuno prekidaju rad?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]