Važno saopštenje iz BH Telecom-a

BH Telecom je uputio upozorenje korisnicima zbog povećanog broja sumnjivih SMS i RCS poruka u kojima se lažno koristi naziv “Telecom”. U porukama se građani pozivaju da iskoriste bodove iz programa lojalnosti putem linka koji zapravo vodi na prevarantske stranice s ciljem krađe ličnih podataka.

Iz kompanije ističu da korisnici ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka i da nipošto ne dijele svoje lične podatke putem neprovjerenih izvora. Naglašavaju da BH Telecom nikada neće tražiti podatke na ovaj način.

Ako primite ovakvu poruku, potrebno ju je jednostavno obrisati. Zvanične informacije o uslugama i ponudama uvijek su dostupne putem službene web stranice, aplikacije i društvenih mreža BH Telecom-a, a za dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na besplatan broj 1444.

Iz BH Telecom-a poručuju da je sigurnost podataka korisnika na prvom mjestu i zahvaljuju na oprezu.