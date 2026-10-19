Tarik Muharemović postavio rekord Leedsa

Adin Jusufović
Tarik Muharemović

Tarik Muharemović nastavlja pružati odlične partije u dresu Leedsa, a nakon remija protiv Manchester Uniteda (1:1) u sedmom kolu engleske Premier lige pažnju su privukli njegovi statistički podaci.

Bosanskohercegovački reprezentativac ne samo da je upisao asistenciju nego je ostvario i učinak kakav se rijetko viđa kod odbrambenih igrača.

Prema podacima Leeds United Data Laba, Muharemović je čak pet puta imao kontakt s loptom u protivničkom kaznenom prostoru. Po tom učinku izjednačio se sa saigračem Dominicom Calvert-Lewinom, dok su svi ostali fudbaleri obje ekipe, uključujući napadače Manchester Uniteda i Brunu Fernandesa, imali manje dodira.

Upravo je Muharemović imao važnu ulogu kod izjednačujućeg pogotka. Manchester United poveo je u 35. minuti preko Bryana Mbeuma, a Leeds je do izjednačenja stigao u 51. minuti, kada je bh. reprezentativac nakon kornera glavom proslijedio loptu do Calvert-Lewina, koji je pogodio za konačnih 1:1.

Tarik Muharemović ispisao historiju Leedsa

Muharemović je na terenu proveo svih 90 minuta, a asistencija protiv Manchester Uniteda bila mu je druga ove sezone u Premier ligi. Prethodno je asistirao protiv Newcastlea, dok je u Liga kupu postigao pogodak protiv Chelseaja.

Sa ukupno tri direktna učešća u pogocima postavio je i klupski rekord. Prema statističkom profilu LUFCDATA, nijedan stoper Leedsa nije ostvario takav učinak u prvih devet nastupa, otkako se vodi evidencija od sezone 1989/1990.

Nakon utakmice Tarik Muharemović istakao je da ekipa želi dokazati svoju vrijednost, ali i da postoji žal zbog propuštene prilike za pobjedu.

“Samo želimo svima pokazati ko smo i gdje pripadamo. Na kraju, ostajemo skromni i idemo korak po korak. Već drugu sedmicu zaredom igramo protiv ekipe iz Lige prvaka i razočarani smo što nismo uzeli sva tri boda”, poručio je bh. reprezentativac.

Leeds nakon sedam odigranih kola zauzima sedmo mjesto na tabeli Premier lige, a naredni prvenstveni susret igrat će u gostima protiv Sunderlanda.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tarik Muharemović asistirao protiv Manchester Uniteda, Leeds osvojio bod

Vijesti

Tarik Muharemović drugi mjesec zaredom izabran za „Heroja mjeseca“ Leeds Uniteda

Sport

Zmajevi ovog vikenda: Ko igra, protiv koga i gdje gledati utakmice?

Sport

Manchester City pred izbacivanjem: Šta čeka Premier ligu?

Vijesti

Muharemović nakon Džekinog oproštaja: „Plašio sam se ovog dana“

Sport

Zmajevi spremni za Poljsku, Barbarez poručuje: Zajedništvo nam je najvažnije

Istaknuto

Na današnji dan prije 23 godine preminuo Alija Izetbegović, prvi predsjednik Predsjedništva RBiH

BiH

Danas ističe rok za uklanjanje izbornih plakata, kazne do 30.000 KM

Tuzla i TK

Tuzla servis: Dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

Vijesti

Stiže promjena vremena u BiH

Vijesti

Cijene nafte pale nakon Trumpove odluke o sankcijama Rusiji

Učitati više