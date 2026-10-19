Tarik Muharemović postavio rekord Leedsa

Tarik Muharemović nastavlja pružati odlične partije u dresu Leedsa, a nakon remija protiv Manchester Uniteda (1:1) u sedmom kolu engleske Premier lige pažnju su privukli njegovi statistički podaci.

Bosanskohercegovački reprezentativac ne samo da je upisao asistenciju nego je ostvario i učinak kakav se rijetko viđa kod odbrambenih igrača.

Prema podacima Leeds United Data Laba, Muharemović je čak pet puta imao kontakt s loptom u protivničkom kaznenom prostoru. Po tom učinku izjednačio se sa saigračem Dominicom Calvert-Lewinom, dok su svi ostali fudbaleri obje ekipe, uključujući napadače Manchester Uniteda i Brunu Fernandesa, imali manje dodira.

Upravo je Muharemović imao važnu ulogu kod izjednačujućeg pogotka. Manchester United poveo je u 35. minuti preko Bryana Mbeuma, a Leeds je do izjednačenja stigao u 51. minuti, kada je bh. reprezentativac nakon kornera glavom proslijedio loptu do Calvert-Lewina, koji je pogodio za konačnih 1:1.

Tarik Muharemović ispisao historiju Leedsa

Muharemović je na terenu proveo svih 90 minuta, a asistencija protiv Manchester Uniteda bila mu je druga ove sezone u Premier ligi. Prethodno je asistirao protiv Newcastlea, dok je u Liga kupu postigao pogodak protiv Chelseaja.

Sa ukupno tri direktna učešća u pogocima postavio je i klupski rekord. Prema statističkom profilu LUFCDATA, nijedan stoper Leedsa nije ostvario takav učinak u prvih devet nastupa, otkako se vodi evidencija od sezone 1989/1990.

Nakon utakmice Tarik Muharemović istakao je da ekipa želi dokazati svoju vrijednost, ali i da postoji žal zbog propuštene prilike za pobjedu.

“Samo želimo svima pokazati ko smo i gdje pripadamo. Na kraju, ostajemo skromni i idemo korak po korak. Već drugu sedmicu zaredom igramo protiv ekipe iz Lige prvaka i razočarani smo što nismo uzeli sva tri boda”, poručio je bh. reprezentativac.

Leeds nakon sedam odigranih kola zauzima sedmo mjesto na tabeli Premier lige, a naredni prvenstveni susret igrat će u gostima protiv Sunderlanda.