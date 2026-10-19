Na današnji dan prije 23 godine preminuo Alija Izetbegović, prvi predsjednik Predsjedništva RBiH

Jasmina Ibrahimović
Na današnji dan rođen Alija Izetbegović, prvi predsjednik nezavisne BiH

Na današnji dan, 19. oktobra 2003. godine, u Sarajevu je preminuo Alija Izetbegović, prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i jedna od najznačajnijih političkih ličnosti u novijoj historiji naše zemlje. Danas se navršavaju 23 godine od njegove smrti.

Alija Izetbegović rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu, a djetinjstvo i školovanje proveo je u Sarajevu, gdje je završio Pravni fakultet. Njegov život obilježili su politički angažman, zatvorski dani, borba za nezavisnost Bosne i Hercegovine i vođenje države tokom rata od 1992. do 1995. godine.

Zbog političkog i intelektualnog djelovanja dva puta je zatvaran u bivšoj Jugoslaviji. Posebno je poznat Sarajevski proces iz 1983. godine, kada je, zajedno s grupom muslimanskih intelektualaca, osuđen na 14 godina zatvora. Na slobodu je izašao 1988. godine.

U maju 1990. godine, zajedno s grupom istomišljenika, osnovao je Stranku demokratske akcije (SDA), a nakon prvih višestranačkih izbora iste godine izabran je za predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Njegova politička uloga posebno je došla do izražaja u najtežem periodu novije historije BiH, tokom rata od 1992. do 1995. godine. Kao predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i vrhovni komandant Armije RBiH, učestvovao je u organizaciji odbrane zemlje i brojnim međunarodnim pregovorima s ciljem okončanja rata.

Tokom ratnih godina zalagao se za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodno priznate nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kao i za njen multietnički karakter.

Bio je jedan od učesnika mirovnih pregovora koji su u novembru 1995. godine rezultirali parafiranjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je otvoren put završetku rata u Bosni i Hercegovini.

Nakon postizanja mirovnog sporazuma ostala je zabilježena njegova izjava:

„Ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata. U situaciji kakva jeste, u svijetu kakav jeste, bolji mir se nije mogao postići.“

Nakon rata nastavio je političko djelovanje, a na izborima 1996. godine izabran je za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na toj funkciji ostao je do oktobra 2000. godine, kada se zbog zdravstvenih razloga povukao iz aktivnog obavljanja državničkih dužnosti.

Osim političkog djelovanja, Izetbegović je iza sebe ostavio značajan publicistički i filozofski opus. Autor je knjiga „Islam između Istoka i Zapada“, „Islamska deklaracija“, „Problemi islamskog preporoda“, „Moj bijeg u slobodu“ i „Sjećanja“, koje su prevedene na više svjetskih jezika.

Tokom života dobio je brojna međunarodna priznanja i odlikovanja, uključujući priznanja za doprinos demokratiji, ljudskim pravima i miru.

Alija Izetbegović preminuo je 19. oktobra 2003. godine u 79. godini života. Njegova dženaza okupila je veliki broj građana, državnih zvaničnika i predstavnika međunarodne zajednice. Ukopan je na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu.

Dvadeset tri godine nakon njegove smrti, ime Alije Izetbegovića ostaje neraskidivo povezano s periodom sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, njenom odbranom tokom rata i poslijeratnom obnovom državnih institucija.

Njegova politička i intelektualna ostavština i danas je predmet historijskih istraživanja, javnih rasprava i različitih tumačenja, dok se svake godine 19. oktobra obilježava godišnjica njegove smrti.

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