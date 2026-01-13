Simfonijska poema posvećena Aliji Izetbegoviću biće izvedena u Istanbulu

Nedžida Sprečaković
Simfonijska poema posvećena Aliji Izetbegoviću biće izvedena u Istanbulu
Simfonijska poema posvećena Aliji Izetbegoviću biće izvedena u Istanbulu, foto: Fondacija "Alija Izetbegović"

Simfonijska poema “Moj bijeg u slobodu” kompozitora i dirigenta Emira Mejremića, nakon premijernog predstavljanja u Sarajevu, izazvala je interes i izvan Bosne i Hercegovine, te je stigao poziv da se djelo svečano izvede i u Istanbulu.

Kako je najavljeno, “Moj bijeg u slobodu” bit će izvedena danas u Atatürk kulturnom centru, a riječ je o kompoziciji posvećenoj životu i ličnosti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva nezavisne Republike Bosne i Hercegovine.

Koncert se organizuje u okviru programa obilježavanja 100. godišnjice od rođenja Alije Izetbegovića, koji Fondacija “Alija Izetbegović” realizira u saradnji s Fondacijom “İlim Yayma Vakfı”.

Djelo će izvesti Istanbulski državni simfonijski orkestar, pod dirigentskom palicom Emira Mejremića, čime se simfonijska poema “Moj bijeg u slobodu” upisuje u međunarodni koncertni program i dodatno potvrđuje kao zapažen doprinos savremenoj bosanskohercegovačkoj muzičkoj sceni.

