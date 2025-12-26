Promovisana poštanska marka povodom 100 godina od rođenja Alije Izetbegovića

Adin Jusufović
Izetbegović
Na prijedlog Bošnjačkog nacionalnog savjeta, u partnerstvu s AD „Pošta Sjeverne Makedonije“, u Skoplju je predstavljena poštanska marka s likom Alije Izetbegovića, prvog predsjednika samostalne Bosne i Hercegovine. Promocija je održana u znak obilježavanja 100 godina od njegovog rođenja.

Događaju su prisustvovali predsjednik Bošnjačkog nacionalnog savjeta u Sjevernoj Makedoniji Dževad Hot, generalni direktor AD „Pošta Sjeverne Makedonije“ Orhan Kurtiši te član Komisije za filateliju Skender Asani.

Kurtiši je istakao da mu je čast predstaviti marku posvećenu ovom značajnom jubileju, naglasivši da su ideje Alije Izetbegovića i danas aktuelne. Posebno je podsjetio na njegovu poruku o pravu svakog čovjeka na slobodu, kao temelju pravde, tolerancije i demokratije.

Poštansku marku pod nazivom „100 godina od rođenja Alije Izetbegovića 1925–2003“ dizajnirao je Loran Kufalo iz Biroa za filateliju. Njena nominalna vrijednost je 36 denara, a štampana je u 6.000 primjeraka i dostupna je u svim uslužnim centrima AD „Pošta Sjeverne Makedonije“.

Kurtiši je građane pozvao da tokom predstojećih praznika koriste ovu marku za slanje novogodišnjih čestitki, ističući da se time simbolično promovišu vrijednosti slobode i jednakosti koje je Izetbegović zastupao.

