Na današnji dan prije 22 godine preminuo je Alija Izetbegović

Na današnji dan prije 22. godine premionuo je prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i prvi predsjednik Stranke demokratske akcije Alija Izetbegović.

Izetbegović je rođen 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Odrastao je i školovao se u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Kao pravni savjetnik, radio je u više sarajevskih preduzeća.

Zbog svojih političkih opredjeljenja i djelovanja dva puta je zatvaran i osuđivan. U poznatom, politički montiranom, “Sarajevskom procesu”, kao prvooptuženi u grupi od trinaest muslimanskih intelektualaca, osuđen je na 14 godina zatvora.

Pokrenuo je formiranje Stranke demokratske akcije i na prvoj osnivačkoj skupštini SDA, 25. maja 1990. godine, postao njen prvi predsjednik.

Nakon pobjede SDA na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima, 1990. godine, Izetbegović je izabran za prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Nakon prvih poslijeratnih višestranačkih izbora, 1996. godine, izabran je za člana, a potom i za predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Poslije deset godina obavljanja funkcije člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, iz zdravstvenih razloga, 2000. godine, podnio je ostavku na mjesto člana Predsjedništva.

Autor je većeg broja publicističkih radova, studija i knjiga koje su prevedene na više svjetskih jezika.

Preminuo je 19. oktobra 2003. godine. Njegovoj dženazi prisustvovalo je oko 150.000 ljudi iz cijele BiH i inostranstva, a telegrami sućuti su pristigli iz oko 100 zemalja svijeta.