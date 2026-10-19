Cijene nafte pale nakon Trumpove odluke o sankcijama Rusiji

Cijene nafte na svjetskom tržištu zabilježile su pad u ponedjeljak ujutro, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlučio obustaviti primjenu ključnih sankcija i carina protiv Rusije.

Ovakav potez povećao je očekivanja da bi na globalno tržište mogle stići dodatne količine ruskih energenata.

Prema podacima Reutersa, cijena nafte Brent tokom ranog trgovanja na azijskim berzama smanjena je za 1,43 dolara, odnosno 1,3 posto, na 108,43 dolara po barelu, što je približno 189 KM.

Istovremeno je američka nafta WTI pojeftinila za 53 centa, odnosno 0,52 posto, pa je njena cijena iznosila 100,88 dolara ili približno 175 KM po barelu.

Pad cijena uslijedio je nakon snažnog rasta krajem prošle sedmice, kada je Brent dostigao najviši nivo od 19. maja. U petak je cijena nakratko premašila 110 dolara po barelu, prvenstveno zbog eskalacije napetosti na Bliskom istoku i ugrožene sigurnosti pomorskog saobraćaja.

Podaci kompanije Kpler pokazuju da su napadi na trgovačke brodove tokom prošle sedmice značajno utjecali na isporuke nafte iz Perzijskog zaljeva. Dnevni izvoz smanjen je na približno 8,5 miliona barela, dok je sedmicu ranije premašivao 20 miliona barela.

Trump je u petak potpisao izvršnu uredbu kojom je privremeno izuzeo Rusiju od primjene ključnih mjera predviđenih takozvanim Grahamovim zakonom. Taj zakon usvojen je u septembru s ciljem jačanja ekonomskog pritiska na Moskvu zbog rata u Ukrajini.

Odluka obuhvata i carine koje su trebale pogoditi države koje nastavljaju kupovati rusku naftu. Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je da će administracija u narednih 60 dana procjenjivati ekonomske posljedice ove mjere