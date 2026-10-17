Cijena nafte dostigla najviši nivo u pet mjeseci, dizel pod najvećim pritiskom

Cijene nafte na svjetskom tržištu u petak su porasle na najviši nivo u posljednjih pet mjeseci. Investitori sve više strahuju da bi sukobi na Bliskom istoku i rat između Rusije i Ukrajine mogli dodatno ugroziti globalno snabdijevanje energentima.

Cijena sirove nafte Brent, koja služi kao referentna vrijednost za svjetsko tržište, premašila je 110 dolara po barelu, dostigavši nivo posljednji put zabilježen u maju. Američka nafta WTI poskupjela je za 3,5 posto, a trgovanje je zaključeno na 101,41 dolar po barelu. Time je prvi put od septembra ponovo premašena granica od 100 dolara.

Rast cijena energenata odrazio se i na američko tržište kapitala. Indeks S&P 500 zabilježio je pad veći od jedan posto, dok je tehnološki Nasdaq oslabio za dva posto.

Pritisak na tržište nafte prisutan je još od proljeća, kada je nakon vojnih sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s Iranom zatvoren Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih pomorskih pravaca za transport energenata.

Situaciju je dodatno pogoršala eskalacija rata između Rusije i Ukrajine, koja je posebno pogodila proizvodnju i dostupnost dizela. Riječ je o gorivu od velikog značaja za poljoprivredu, transport i industrijsku proizvodnju.

Problem predstavlja i ograničena mogućnost povećanja proizvodnje. Rafinerije u SAD-u i Evropi već rade blizu maksimalnih kapaciteta, zbog čega je teško brzo nadoknaditi manjak dizela. Njegova cijena raste znatno brže od cijena sirove nafte i benzina.

Visoke cijene goriva postale su i važno političko pitanje u Sjedinjenim Američkim Državama, uoči predstojećih izbora na polovini predsjedničkog mandata.

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s pritiskom zbog rasta troškova života i inflacije. Među potezima koje je poduzeo su pozivi saveznicima da stave na raspolaganje strateške rezerve nafte, kao i ublažavanje ekoloških propisa koji se odnose na gorivo za radne mašine.