Velike razlike u cijenama goriva u FBiH: Na jednom rezervoaru možete uštedjeti 17,50 KM

Cijene goriva u FBiH značajno se razlikuju od jedne benzinske pumpe do druge, pa vozači za pun rezervoar dizela mogu platiti i 17,50 KM više, zavisno od mjesta gdje toče gorivo. Prosječna cijena dizela dostigla je 3,83 KM po litru, dok benzin bilježi blagi pad cijena.

Prema podacima portala cijenegoriva.ba za petak, 6. novembar, najjeftiniji dizel u Federaciji BiH prodavao se za 3,64 KM po litru, dok je najviša zabilježena cijena iznosila 3,99 KM.

Razlika od 35 feninga po litru na rezervoaru od 50 litara donosi uštedu od 17,50 KM, što pokazuje koliko se cijene mogu razlikovati čak i unutar istog grada.

Cijene goriva u FBiH: Gdje je najjeftiniji dizel?

Najpovoljniji dizel zabilježen je na benzinskoj pumpi Bingo Petrol u Bihaću, gdje je litar koštao 3,64 KM.

Među gradovima s nižim cijenama nalaze se Gračanica, gdje se dizel mogao kupiti za 3,68 KM, Orašje sa 3,69 KM i Tomislavgrad sa 3,70 KM po litru.

U Tuzli i Kalesiji najniža zabilježena cijena dizela iznosila je 3,73 KM, dok se u Sarajevu mogao pronaći za 3,74 KM po litru.

Najviša cijena dizela od 3,99 KM evidentirana je na dvije benzinske pumpe, među kojima je i jedna u Orašju. Upravo ovaj grad pokazuje koliko cijene mogu varirati na maloj udaljenosti, jer se na drugoj pumpi dizel prodavao za 3,69 KM.

Neum je među gradovima s najvišim najnižim cijenama dizela, gdje je najpovoljnija ponuda iznosila 3,89 KM. U Bosanskom Grahovu, Drvaru, Glamoču i Jajcu najjeftiniji dizel koštao je 3,85 KM.

Dizel za tri mjeseca poskupio 45 feninga

Poskupljenje dizela posebno je izraženo u posljednja tri mjeseca. Početkom augusta prosječna cijena iznosila je 3,38 KM, dok je početkom novembra dostigla 3,83 KM.

To predstavlja rast od 45 feninga po litru, odnosno 13,3 posto. Za vozača koji toči 50 litara goriva, takvo poskupljenje znači dodatni trošak od 22,50 KM po rezervoaru.

Samo u posljednjih sedam dana dizel je poskupio za približno jedan posto, dok je u odnosu na prethodni mjesec cijena viša za 2,2 posto.

Benzin pojeftinio, najniža cijena 2,99 KM

Za razliku od dizela, benzin Super 95 bilježi pad cijena. Njegova prosječna cijena u Federaciji BiH iznosi 3,29 KM po litru, što je 1,5 posto manje nego prije sedam dana.

Najniža cijena od 2,99 KM zabilježena je na 12 benzinskih pumpi, među kojima su i pumpe u Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru i Sarajevu.

Najskuplji Super 95 prodavao se u Žepču, na pumpi kompanije Zaha, po cijeni od 3,65 KM po litru. Razlika između najniže i najviše cijene ovog goriva iznosi čak 66 feninga po litru.

Benzin Super 98 u prosjeku košta 3,54 KM. Najpovoljniji je bio na pumpi El Tarik Oil u Sarajevu, po cijeni od 3,29 KM, dok je najskuplji zabilježen na Ilidži, gdje je litar koštao 3,88 KM.

Koliko košta autoplin u FBiH?

Prosječna cijena autoplina iznosi 1,47 KM po litru, što predstavlja povećanje od 5,4 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Najjeftiniji autoplin zabilježen je u Konjicu, na pumpi Hifa Petrol, po cijeni od 1,15 KM, dok je najviša cijena iznosila 1,81 KM na pumpi Bosman na Ilidži.

Podaci portala cijenegoriva.ba obuhvataju 739 benzinskih pumpi u 77 gradova Federacije BiH, a preuzimaju se iz zvanične evidencije Federalnog ministarstva trgovine.

Cijene se mogu mijenjati iz dana u dan, pa vozači najnovije iznose za pojedine gradove i benzinske pumpe mogu provjeriti na portalu cijenegoriva.ba.