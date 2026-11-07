Ukidanje rominga između BiH i EU sve bliže: Evo šta se mora ispuniti

Ukidanje rominga između BiH i EU korak je bliže realizaciji nakon što je Evropska komisija zvanično pokrenula pregovore o uključivanju Bosne i Hercegovine u evropski sistem „Roming kao kod kuće“. Ukoliko pregovori budu uspješno završeni, građani BiH moći će koristiti mobilne pozive, SMS poruke i internet tokom boravka u državama Evropske unije bez dodatnih naknada za roming.

Evropska komisija jučer je saopćila da su bilateralni pregovori otvoreni sa šest partnera sa Zapadnog Balkana. Osim Bosne i Hercegovine, proces obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Kosovo.

Riječ je o inicijativi koju je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila tokom posjete Zapadnom Balkanu u oktobru ove godine.

Šta ukidanje rominga između BiH i EU znači za građane?

Uključivanje Bosne i Hercegovine u evropski sistem „Roming kao kod kuće“, poznat kao Roam Like at Home, omogućilo bi građanima da tokom putovanja u Evropsku uniju koriste mobilne usluge prema uslovima koji važe u njihovoj matičnoj državi.

To znači da bi pozivi, SMS poruke i mobilni internet bili dostupni bez dodatnih naknada za roming, uz pravila i ograničenja poštenog korištenja koja važe u evropskom sistemu.

Promjene bi se odnosile i na građane Evropske unije koji putuju u Bosnu i Hercegovinu, što bi olakšalo komunikaciju turistima, poslovnim ljudima i svima koji često prelaze granicu.

Za korisnike mobilnih usluga u BiH to bi značilo da prilikom putovanja u Hrvatsku, Njemačku, Austriju i druge članice EU više ne bi morali automatski računati na dodatne troškove rominga.

Koje uslove BiH mora ispuniti prije ukidanja rominga?

Iako su pregovori pokrenuti, besplatan roming između Bosne i Hercegovine i Evropske unije još nije uveden.

Prvi korak podrazumijeva zaključivanje odgovarajućeg sporazuma s Evropskom unijom. Nakon toga potrebno je potpuno uskladiti domaće propise s evropskim pravilima koja uređuju tržište mobilnih komunikacija i naplatu roming usluga.

To uključuje usklađivanje pravila o veleprodajnim cijenama rominga i naknadama za završavanje poziva, kao i osiguravanje nadzora nad njihovom primjenom.

Evropska komisija procjenjivat će ispunjenost propisanih uslova, a tek nakon pozitivne ocjene moći će se pristupiti narednim koracima za uključivanje u zajedničku roming zonu.

Kada bi roming između BiH i EU mogao biti ukinut?

Tačan datum ukidanja dodatnih naknada za roming još nije utvrđen. Početak pregovora predstavlja važan korak, ali ne znači da će novi režim automatski početi važiti u narednim mjesecima.

Vijeće Evropske unije još je 4. juna 2026. godine odobrilo otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana, čime je stvoren pravni osnov za početak ovog procesa.

Sporazumi će se temeljiti na postojećim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju, koji uređuju odnose Evropske unije i zemalja regiona.

Nakon završetka pregovora i potvrde da su ispunjeni potrebni uslovi, slijedit će odluke nadležnih tijela o proširenju evropske roming zone.

Do tada građani BiH trebaju provjeravati cijene i uslove rominga kod svojih mobilnih operatera prije putovanja u Evropsku uniju.

Evropski sistem „Roming kao kod kuće“ trenutno obuhvata članice EU, Island, Lihtenštajn, Norvešku, a od januara 2026. godine i Ukrajinu i Moldovu.