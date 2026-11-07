Pruga Brčko–Banovići slavi 80 godina: Danas besplatna vožnja za građane

Pruga Brčko–Banovići danas obilježava 80 godina od završetka izgradnje, a povodom ovog značajnog jubileja organizovana je svečana vožnja vozom na relaciji Banovići – Brčko – Banovići. Građanima je omogućeno besplatno putovanje, čime se simbolično podsjeća na jedan od najvećih omladinskih graditeljskih poduhvata nakon Drugog svjetskog rata.

Upravo na današnji dan, 7. novembra 1946. godine, završena je izgradnja pruge koja je povezala banovićki rudarski kraj s ostatkom zemlje i omogućila brži transport uglja prema industrijskim centrima.

Pruga Brčko–Banovići izgrađena za samo šest mjeseci

Izgradnja pruge duge 92 kilometra počela je 1. maja 1946. godine, a završena je za svega šest mjeseci i šest dana, čak 22 dana prije predviđenog roka.

U radovima je učestvovalo 62.268 mladih iz tadašnje Jugoslavije, kojima se pridružilo približno 2.200 dobrovoljaca iz drugih zemalja. Većina poslova obavljana je ručno, uz pomoć lopata, krampi i kolica, bez savremene građevinske mehanizacije.

Tokom izgradnje podignuta su 22 mosta i probijena tri tunela, što je predstavljalo veliki građevinski izazov u tadašnjim uslovima.

Prvi voz prugom je prošao 7. novembra 1946. godine, prevozeći iz Banovića prema Beogradu 12 vagona uglja. Time je otvoreno novo poglavlje privrednog razvoja sjeveroistočne Bosne, a pruga je zbog svog značaja za stanovništvo i industriju dobila naziv „pruga uglja i hljeba“.

Besplatna vožnja povodom 80. godišnjice

Centralni događaj obilježavanja jubileja organizovan je danas, svečanom vožnjom na relaciji Banovići – Brčko – Banovići.

Prema najavljenom redu vožnje, polazak iz Banovića planiran je u 9 sati. Putovanje je besplatno i namijenjeno građanima koji žele učestvovati u obilježavanju osam decenija od izgradnje ove historijske željezničke trase.

Obilježavanje godišnjice počelo je 2. novembra u Brčkom, a tokom proteklih dana organizovane su izložbe historijskih fotografija i dokumenata, kao i promocija knjige „Prva omladinska pruga: između mita i stvarnosti“, autora Naila Kurtića, u Srebreniku, Živinicama i Tuzli.

Višednevna manifestacija završava sutra, 8. novembra, održavanjem svečane akademije.

Izgradnja pruge Brčko–Banovići ostavila je dubok trag u historiji Banovića i cijele regije. Osim što je omogućila razvoj rudarske industrije i povezivanje naselja, postala je jedan od najpoznatijih simbola omladinskih radnih akcija i poslijeratne obnove.