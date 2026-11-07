Stanje na cestama u BiH: Magla smanjuje vidljivost, radovi usporavaju saobraćaj

Stanje na cestama u BiH jutros je uglavnom povoljno, a saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez vanrednih ograničenja. Ipak, vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog magle koja mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i višim predjelima, kao i zbog brojnih radova na magistralnim cestama i autocesti A1.

Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi na snazi je privremena regulacija saobraćaja. Vozačima se preporučuje da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju postavljenu signalizaciju.

Stanje na cestama u BiH: Ograničenja na autocesti A1

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na autocesti A1, u smjeru Počitelj – Bijača. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, dok je u tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača – Počitelj, zatvorena preticajna traka.

Na dionici Kakanj – Lašva saobraćaj je također preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, gdje se odvija dvosmjerno.

Usporeno se vozi na dionici Zenica jug – Zenica sjever, kod ulaza u tunel Klopče, zbog sanacije potpornog zida. Na pravcu Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Radovi na magistralnim cestama i ograničenja za teretna vozila

Na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, izmijenjen je režim saobraćaja zbog proširenja mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen prolazak isključivo vozilima do 3,5 tone.

Na pravcu Lončari – Pelagićevo, gdje se gradi kružna raskrsnica, teretna vozila prolaze kroz zonu radova, dok se putnička usmjeravaju alternativnim pravcem.

Usporeno se saobraća i preko Romanije, na dionici Podromanija – Sumbulovac, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila. Na ovom dijelu puta vozila se propuštaju naizmjenično.

Zbog radova se jednom trakom saobraća na pravcima Stup – Jošanica, Izačić – Bihać – Ripač, Skokovi – Cazin – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj, Mostar – Čitluk, preko brda Hum, Konjic – Jablanica u Ribićima, Čevljanovići – Nišići i Tasovčići – Stolac.

Granični prelazi: Zadržavanja do 30 minuta, moguć duži čekanje zbog EES-a

Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Ipak, zbog primjene novog evropskog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka putnika, EES-a, povremeno su moguća duža čekanja.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je ranije bio zatvoren zbog oštećenja. Preko ovog prelaza dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila, dok prevoz komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozačima se preporučuje da prije polaska na put provjere stanje na željenoj dionici, posebno ako planiraju putovanje prema graničnim prelazima ili kroz područja na kojima se izvode radovi.