Snijeg otežava saobraćaj na Karauli, teretna vozila isključena kod Kladnja

Snijeg na Karauli i drugim planinskim prevojima u Bosni i Hercegovini otežava saobraćaj, a nakon uklanjanja popriječenog teretnog vozila na dionici Olovo prema Kladnju ponovo je omogućen prolazak putničkim automobilima. Teretna vozila i dalje se isključuju iz saobraćaja u mjestu Vitalj, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Snijega na kolovozu ima na širem području Karaule, Nišića na putu Srednje prema Olovu te na prevoju Makljen, na dionici između Prozora i Gornjeg Vakufa/Uskoplja.

U višim planinskim područjima mjestimično pada slab snijeg, dok magla dodatno otežava vožnju u kotlinama, uz riječne tokove i na pojedinim planinskim dionicama. Posebno smanjena vidljivost zabilježena je na području Mliništa, na putu Glamoč prema Podbrdu.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na cestama i održavaju dovoljno odstojanje između vozila.

Od danas, 1. novembra, u Bosni i Hercegovini na snazi je i zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Pojačan saobraćaj i duge kolone putničkih vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Šamac, Brod, Gradiška, na starom prelazu i novom mostu, Velika Kladuša, Izačić i Hadžin Potok.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Stari granični prelaz Gradiška ponovo je otvoren nakon privremene obustave rada zbog oštećenja. Preko njega mogu saobraćati putnička vozila, autobusi i prazna teretna vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska putnika iz Evropske unije, EES, moguća su dodatna zadržavanja na granicama.

Radovi usporavaju saobraćaj na više putnih pravaca

Na autocesti A1, u smjeru Počitelj prema Bijači, zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača prema Počitelju, zatvorena je preticajna traka, dok se zbog sanacije potpornog zida usporeno saobraća na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever.

Na dionici Kakanj prema Lašvi saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste, a na dionici Sarajevo zapad prema Lepenici vozila se usmjeravaju u preticajnu traku.

Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnom putu Brčko prema Bijeljini vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz Veliku Obarsku.

Na putevima Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju i dalje je dozvoljen prolazak samo vozilima do 3,5 tone.

Usporeno se saobraća i na dionici Lončari prema Pelagićevu, gdje se gradi kružna raskrsnica, kao i na prevoju Romanija zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila.

Jednom trakom saobraća se i na više drugih magistralnih pravaca, uključujući Konjic prema Jablanici u mjestu Ribići, Čevljanovići prema Nišićima, Odžak prema Šamcu i Tasovčići prema Stocu.