Na današnji dan prije pet godina preminuo Hasan Čengić, jedan od osnivača SDA

Na današnji dan prije pet godina preminuo je Hasan Čengić, jedan od osnivača Stranke demokratske akcije, nekadašnji zamjenik ministra odbrane Federacije Bosne i Hercegovine i bivši predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH. Preminuo je 7. novembra 2021. godine u Sarajevu, u 65. godini života.

Hasan Čengić rođen je 30. augusta 1957. godine u selu Odžak kod Foče. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Islamski teološki fakultet u Sarajevu, a tokom života obavljao je brojne vjerske, političke i državne dužnosti.

Bio je jedan od optuženih u Sarajevskom procesu 1983. godine, kada je grupa muslimanskih intelektualaca osuđena na zatvorske kazne. Čengić je osuđen na deset godina zatvora, od kojih je odslužio pet.

Od 1988. do 1990. godine radio je u Islamskom centru u Zagrebu, nakon čega je učestvovao u osnivanju i organizovanju Stranke demokratske akcije. U periodu od 1990. do 1992. godine obavljao je funkcije tehničkog, a potom i generalnog sekretara stranke.

Hasan Čengić tokom rata i u poslijeratnom periodu

Tokom rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1996. godine, Čengić je obavljao dužnost načelnika za logistiku izvan zemlje u Generalštabu Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Od februara do decembra 1996. godine bio je zamjenik ministra odbrane Federacije BiH. Kasnije je obavljao zastupničke dužnosti u federalnim i državnim institucijama, uključujući mandat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Bio je i predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a među priznanjima koja je dobio nalaze se Zlatna značka Patriotske lige i Srebreni štit Oružanih snaga Republike BiH.

Hasan Čengić preminuo je 7. novembra 2021. godine, a dženaza mu je klanjana dan kasnije u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu. Ukopan je na porodičnom mezarju u rodnom Odžaku kod Ustikoline.