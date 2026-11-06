/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 06. novembar

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili 6. novembar u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

U fokusu je nepravosnažna presuda Anisu Kalajdžiću, koji je osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva Aldine Jahić iz Kalesije, kao i reakcija Ženske mreže BiH. Donosimo i priču o najavljenom štrajku prosvjetara u Tuzlanskom kantonu te potvrđenoj optužnici zbog tramvajske nesreće u Sarajevu.

U Dnevniku Crno i bijelo govorimo i o programu zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, jubilarnom Poljosajmu u Breškama te najavljenim radovima na putnoj infrastrukturi u Tuzli.

U sportskom dijelu izdvajamo najavu utakmice Slobode i Igmana, kao i poziv Ajdina Beganovića u mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Ove i druge vijesti, uz servisne informacije i vremensku prognozu, pogledajte u novom izdanju Dnevnika Crno i bijelo: