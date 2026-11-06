Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke osiguralo je nagrade za najbolje studente u Federaciji Bosne i Hercegovine, povodom predstojećeg Međunarodnog dana studenata, koji se obilježava 17. novembra. Ove godine novčana priznanja dobit će 99 studenata s 15 visokoškolskih ustanova.

Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 249.975 KM, a svaki nagrađeni student dobit će po 2.525 KM.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, studenti su odabrani na osnovu prijedloga njihovih visokoškolskih ustanova, nakon provedenog postupka kandidiranja. Cilj programa je prepoznati akademske rezultate i pružiti podršku mladima koji tokom studiranja ostvaruju izuzetan uspjeh.

Nagrade za najbolje studente bit će uručene na svečanostima

Federalno ministarstvo pozvalo je visokoškolske ustanove da povodom Međunarodnog dana studenata organizuju svečanosti na kojima će nagrađenim studentima biti uručena priznanja.

Pored novčanih nagrada, Ministarstvo je pokrenulo inicijativu „Federacija čita, Student u hramu knjige“, u saradnji s Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine.

Inicijativa je usmjerena na promociju čitanja, kulture znanja i aktivnijeg uključivanja akademske zajednice u aktivnosti posvećene studentima. Poziv za učešće upućen je visokoškolskim ustanovama, studentskim organizacijama i univerzitetskim bibliotekama.

Program podrške kroz nagrade za najbolje studente prati i niz aktivnosti kojima se želi podstaći studentska kreativnost i istraživački rad.

Na Međunarodni dan studenata, 17. novembra, bit će proglašeni pobjednici prvog Nagradnog konkursa za najbolji izvorni dramski tekst i najbolji izvorni tekst radio-drame.

Istog dana bit će nagrađeni i studenti koji su se istaknuli najvećim korištenjem usluga univerzitetskih biblioteka, kao priznanje njihovoj posvećenosti knjizi, čitanju i istraživanju.