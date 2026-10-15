Ministrica Jasna Duraković otvorila konferenciju ICES 2026

Ali Huremović
Ministrica Jasna Duraković otvorila konferenciju ICES 2026

Konferencija ICES 2026 otvorena je danas u Sarajevu, a međunarodni naučni skup okupio je istraživače, univerzitetske profesore i stručnjake iz oblasti ekonomije, menadžmenta i društvenih nauka. Konferenciju, koju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, otvorila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković.

Obraćajući se učesnicima, Duraković je govorila o značaju naučnih istraživanja u vremenu ubrzanih tehnoloških, ekonomskih i društvenih promjena. Naglasila je da izazov nije samo razumjeti nove tehnologije i ekonomske trendove, nego i donositi kvalitetnije odluke koje će doprinijeti razvoju društva.

„Istraživanje nije važno zato što nam uvijek daje ugodne odgovore. Važno je zato što nam pomaže postavljati bolja pitanja“, poručila je Duraković.

Konferencija ICES 2026 o značaju nauke za razvoj društva

Ministrica je istakla da Bosna i Hercegovina mora jačati vlastite istraživačke kapacitete i razvijati rješenja zasnovana na domaćem znanju i iskustvu, umjesto oslanjanja isključivo na modele preuzete iz drugih sredina.

Posebno je naglasila potrebu povezivanja naučnih istraživanja s obrazovanjem, privredom i javnim politikama, kako bi rezultati naučnog rada imali konkretnu primjenu u svakodnevnom životu građana.

Prema njenim riječima, institucije imaju odgovornost da pruže veću podršku mladim istraživačima, omoguće im razvoj novih ideja i podstaknu kritičko promišljanje.

Konferencija ICES 2026 predstavlja priliku za razmjenu naučnih saznanja i iskustava među istraživačima i stručnjacima, uz razgovore o ekonomskim i društvenim izazovima te mogućnostima razvoja zasnovanog na znanju.

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