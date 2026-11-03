Retrogradni Merkur: Ministrica obrazovanja savjetuje odgodu ugovora

Retrogradni Merkur našao se u središtu neobične objave federalne ministrice obrazovanja i nauke Jasne Duraković (SDP), koja je na TikToku govorila o njegovom navodnom uticaju na komunikaciju i međuljudske odnose. Pratiocima je savjetovala da važne poslovne dogovore i potpisivanje ugovora, ukoliko mogu, odgode za drugu polovinu novembra.

Ministrica je u videu ispričala da je ranije bila upozorena kako tokom retrogradnog Merkura treba posebno obratiti pažnju na komunikaciju i vlastito ponašanje. Iako, kako je navela, ranije nije pridavala veliki značaj takvim upozorenjima, posljednja iskustva navela su je da preispita svoj stav.

„Počinjem stvarno vjerovati u činjenicu da položaj planeta i te kako utiče na naše raspoloženje, na naše ponašanje i i te kako na našu komunikaciju“, kazala je Duraković.

Retrogradni Merkur ministrica povezala s lošom komunikacijom

Duraković je objasnila da joj trenutni period posebno teško pada jer je po horoskopskom znaku Blizanac, a Merkur se u astrologiji smatra planetom koja vlada tim znakom.

Dodala je da je po profesiji komunikologinja, zbog čega joj problemi u komunikaciji predstavljaju dodatno opterećenje.

Prema njenim riječima, od prošle srijede primjećuje povećanu nervozu i razdražljivost kod ljudi s kojima razgovara. Pojedine reakcije opisala je kao neobične i bez očiglednog razloga, a takva iskustva povezala je s položajem planeta.

Ministrica je kazala da retrogradni Merkur traje od 30. oktobra do 14. novembra te poručila da se do tada namjerava povući od nepotrebnih rasprava i komunikacijskih nesporazuma.

Svoj video popratila je i pitanjem: „Hoće li više proći ovaj retrogradni Merkur?“

Može li retrogradni Merkur zaista uticati na ponašanje?

Retrogradni Merkur naziv je za prividno kretanje planete Merkur unazad, posmatrano sa Zemlje. Riječ je o astronomskom fenomenu koji nastaje zbog različitih brzina kretanja planeta oko Sunca.

U astrologiji se ovaj period povezuje s nesporazumima, poteškoćama u komunikaciji, problemima s tehnologijom i poslovnim odlukama. Međutim, ne postoje naučni dokazi da prividno retrogradno kretanje Merkura utiče na ljudsko raspoloženje, ponašanje ili uspješnost poslovnih dogovora.

Prema astronomskim proračunima, aktuelni period retrogradnog kretanja Merkura počeo je 24. oktobra i završava se 13. novembra.