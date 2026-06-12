Duraković: Najvrjedniji resurs BiH nalazi se u učionicama, laboratorijama i univerzitetima

Najvrjedniji resurs BiH nalazi se u učionicama, laboratorijama, univerzitetima i zajednicama, poručila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković tokom panel diskusije održane u Sarajevu.

Ministrica Duraković učestvovala je na panelu „Skills and Education for Europe’s Innovation Future“, održanom povodom pokretanja EIT Community Hub Bosna i Hercegovina u sarajevskoj Vijećnici.

Govoreći o evropskoj inicijativi „Union of Skills“, Duraković je istakla da Bosna i Hercegovina svoje razvojne potencijale treba graditi na znanju, vještinama i talentu svojih građana.

„Naš najvrjedniji resurs sjedi u našim učionicama, laboratorijama, univerzitetima i zajednicama. Najvažnija infrastruktura svakog modernog društva nije fizička infrastruktura, nego ljudski potencijal“, istakla je federalna ministrica.

Dodala je da su vještine i inovacije danas neraskidivo povezane, te da obrazovni sistemi, osim znanja, moraju razvijati kreativnost, kritičko mišljenje, prilagodljivost, saradnju i sposobnost rješavanja složenih problema.

Govoreći o odlasku mladih i obrazovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Duraković je naglasila da je potrebno promijeniti način na koji se posmatra ovaj fenomen.

„Mladi ljudi će studirati, raditi i stjecati iskustva širom Evrope, ali ključno pitanje nije da li će otići na određeno vrijeme, nego da li će ostati povezani sa svojom zemljom. Naša dijaspora predstavlja važan dio proširene mreže znanja, inovacija i međunarodnih partnerstava Bosne i Hercegovine“, kazala je Duraković.

Prema njenim riječima, zadatak institucija je stvaranje okruženja u kojem mladi neće morati birati između profesionalnog razvoja i života u vlastitoj zemlji.

Kada je riječ o vještinama budućnosti, Duraković je posebno ukazala na značaj digitalnih kompetencija, kreativnosti, kritičkog mišljenja i cjeloživotnog učenja. Istakla je i potrebu snažnijeg povezivanja obrazovnog sistema, istraživačkog sektora i privrede.

Uspostavom EIT Community Hub-a, Bosna i Hercegovina dobila je centralnu tačku za povezivanje domaćih institucija, univerziteta, istraživača i inovatora sa evropskim inovacijskim ekosistemom. Time se, kako je saopćeno, otvaraju nove mogućnosti za međunarodnu saradnju, razvoj inovacija i pristup evropskim programima podrške.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručeno je da će nastaviti podržavati inicijative koje jačaju obrazovanje, nauku, istraživanje i inovacije, te doprinose integraciji Bosne i Hercegovine u evropski obrazovni i istraživački prostor.