Ministrica Duraković: Djeca u Stocu ne smiju biti žrtve političkih odluka

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Jasna Duraković izrazila je duboku zabrinutost zbog informacija da je u Stocu uskraćeno financiranje prijevoza učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti poručuju da je riječ o ozbiljnom kršenju osnovnih prava djece zagarantiranih Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima Federacije BiH i međunarodnim konvencijama.

– Takve pojave su neprihvatljive i predstavljaju direktno narušavanje prava djece. Obrazovanje mora biti jednako dostupno svima, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili jezičnu pripadnost – naglasila je ministrica Duraković.

Podsjetila je da su prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda i Okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, sva djeca jednaka u ostvarivanju prava na obrazovanje, te da je pravo svakog učenika da pohađa nastavu na materinskom jeziku jedno od temelja demokratskog društva.

– Ne može i ne smije postojati situacija u kojoj se djeca kažnjavaju ili isključuju zbog svog identiteta. Pravo na obrazovanje mora biti jednako za svako dijete – poručila je ministrica.

Duraković je istaknula da, nažalost, slučajevi diskriminacije u Stocu nisu novi te da takve prakse dodatno narušavaju povjerenje među građanima i usporavaju izgradnju obrazovnog sistema zasnovanog na jednakim standardima.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti najavljeno je da će, u okviru svojih nadležnosti, zatražiti od nadležnih županijskih i lokalnih institucija da hitno reagiraju i osiguraju svim učenicima s područja Stoca ravnopravan i siguran pristup obrazovanju.

– Djeca ne smiju biti žrtve političkih odluka. Njihovo obrazovanje i sigurnost moraju biti iznad svakog interesa – zaključila je ministrica Duraković.