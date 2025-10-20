Učenicima Prve osnovne škole Stolac ponovno osiguran prijevoz

Od utorka, 21. oktobra, učenici Prve osnovne škole Stolac ponovno će imati organiziran školski prijevoz. Problem financiranja, koji je proteklih dana izazvao veliku pažnju javnosti, riješen je nakon što je Grad Stolac uputio dopis Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa te Vladi Hercegovačko-neretvanske županije.

Iz Grada su poručili da je zahvaljujući suradnji s Vladom HNŽ-a i resornim ministarstvom pronađeno rješenje kojim je osigurano dodatno financiranje prijevoza, čime je učenicima omogućeno sigurno i nesmetano pohađanje nastave.

Podsjetimo, prošloga tjedna javnost je reagirala nakon što su učenici Prve osnovne škole Stolac, u kojoj se nastava izvodi na bosanskom jeziku, ostali bez organiziranog prijevoza.

Pojedine političke stranke tada su optužile gradonačelnika Stjepana Boškovića za diskriminaciju bošnjačkih učenika, što je on odbacio, navodeći kako je razlog u nedostatku sredstava u proračunu Hercegovačko-neretvanske županije za 2025. godinu.

Bošković je u svom reagiranju istaknuo da je Hercegovačko-neretvanska županija osnivač Prve osnovne škole Stolac, te da je zakonska obveza financiranja prijevoza učenika na samoj Županiji.