Povrat PDV-a na prvu nekretninu odobren je u 848 slučajeva, a ukupna vrijednost pozitivnih rješenja iznosi 13.860.661,25 KM, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO). Od 16. septembra do danas, 6. novembra, obrađeno je ukupno 898 zahtjeva građana, od kojih je 50 završeno negativnom odlukom.

Prema podacima UIO, najviše pozitivnih rješenja doneseno je u Regionalnom centru Sarajevo, ukupno 261. U Regionalnom centru Tuzla odobrena su 254 zahtjeva, u Banjoj Luci 214, dok je u Mostaru doneseno 119 pozitivnih rješenja.

Od ukupno 848 odobrenih zahtjeva, građanima su do sada uručena 733 rješenja, a novac je već uplaćen na njihove bankovne račune. Za preostalih 115 rješenja u toku je postupak dostavljanja putem pošte.

Kada se isplaćuje povrat PDV-a na prvu nekretninu?

Iz UIO pojašnjavaju da brzina isplate zavisi od načina na koji građani preuzimaju rješenje o odobrenom povratu.

Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Međutim, kada se rješenje dostavlja poštom, isplata se obavlja tek nakon što Uprava zaprimi povratnicu kao zakonski dokaz da je rješenje uručeno.

To znači da građani koji dokumentaciju primaju poštom mogu očekivati uplatu nekoliko dana nakon preuzimanja rješenja.

Zbog čega je odbijeno 50 zahtjeva?

Prema podacima UIO, negativne odluke najčešće su povezane s neispunjavanjem zakonskih uslova ili nepotpunom dokumentacijom.

Jedan od razloga odbijanja jeste činjenica da je nekretnina za koju se traži povrat bila uknjižena prije 12. aprila 2025. godine, odnosno prije stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Zahtjevi su odbijani i u slučajevima kada je utvrđeno da podnosilac već posjeduje drugu nekretninu, kada stan još nije uknjižen u evidencije nadležnih organa ili se nalazi u izgradnji.

Dio negativnih odluka odnosi se na građane koji nisu dostavili potpunu dokumentaciju ni nakon poziva za njenu dopunu. Jedan postupak obustavljen je jer je podnosilac zahtjeva dostavio izjavu da odustaje od povrata.

Samo tokom ove radne sedmice doneseno je 37 negativnih odluka, među kojima je 31 rješenje o odbijanju zahtjeva, pet zaključaka o odbacivanju i jedan zaključak o obustavi postupka.

Uprava za indirektno oporezivanje najavila je da će nastaviti obradu pristiglih zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu, uz nastojanje da građanima odobrena sredstva budu isplaćena u najkraćem mogućem roku. Podatke o donesenim rješenjima UIO će objavljivati svake sedmice.