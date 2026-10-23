Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Odobreno 8,6 miliona KM, najviše rješenja u Tuzli

Ali Huremović
Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Odobreno 8,6 miliona KM, najviše rješenja u Tuzli

Povrat PDV-a na prvu nekretninu do sada je odobren za 533 građana Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu od 8.665.800,70 KM, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Najviše pozitivnih rješenja doneseno je u Regionalnom centru Tuzla, njih 153.

Prema podacima UIO BiH, navedeni rezultati odnose se na period od 16. septembra do 23. oktobra 2026. godine, tokom kojeg je nastavljena obrada zahtjeva građana za povrat poreza prilikom kupovine prve nekretnine.

Od ukupno 533 donesena rješenja, u Regionalnom centru Tuzla odobrena su 153, u Sarajevu 145, Banjoj Luci 144, dok se na Regionalni centar Mostar odnosi 91 rješenje.

Povrat PDV-a na prvu nekretninu već isplaćen za 413 rješenja

Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da su do sada 413 rješenja uručena građanima, nakon čega su sredstva uplaćena na njihove bankovne račune.

Za preostalih 120 rješenja postupak dostavljanja putem pošte još je u toku.

UIO pojašnjava da brzina isplate zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji dokument lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru novac se uplaćuje već narednog dana.

U slučajevima kada se rješenje dostavlja poštom, isplata se obavlja nakon što UIO primi povratnicu, odnosno zakonski dokaz da je dokument uručen.

Zbog ove procedure građani kojima rješenje stiže poštom mogu očekivati uplatu nekoliko dana nakon njegovog preuzimanja.

Obrada zahtjeva se nastavlja

Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja razmatrati pristigle zahtjeve za povrat PDV-a na prvu nekretninu, uz nastojanje da odobrena sredstva budu isplaćena u što kraćem roku.

Najavljeno je i da će UIO nastaviti sedmično obavještavati javnost o broju donesenih rješenja i dinamici njihove realizacije.

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