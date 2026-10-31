Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Odobreno više od 11 miliona KM, najviše rješenja u Tuzli

RTV SLON
Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana, kupci preuzimaju ključeve nove nekretnine
Građani u BiH od 8. jula mogu podnijeti zahtjev za povrat PDV-a za kupovinu prvog stana / ilustracija

Povrat PDV-a na prvu nekretninu odobren je za 688 građana Bosne i Hercegovine, a ukupan iznos odobrenih sredstava premašuje 11,2 miliona KM. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, najviše rješenja doneseno je u Regionalnom centru Tuzla.

U periodu od 16. septembra do 30. oktobra doneseno je ukupno 688 rješenja kojima je odobren povrat PDV-a u iznosu od 11.235.229,94 KM.

Od ukupnog broja, Regionalni centar Tuzla donio je 201 rješenje, Sarajevo 197, Banjaluka 179, dok je u Regionalnom centru Mostar doneseno 111 rješenja.

Građanima je do sada uručeno 563 rješenja, na osnovu kojih su sredstva već uplaćena na njihove bankovne račune. Za preostalih 125 rješenja postupak dostavljanja putem pošte još je u toku.

Kada građani mogu očekivati povrat PDV-a?

Iz Uprave za indirektno oporezivanje pojašnjavaju da brzina isplate zavisi od načina na koji građani preuzimaju rješenje.

Oni koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO novac na račun dobijaju već narednog dana.

U slučajevima kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se obavlja tek nakon što Uprava zaprimi povratnicu kao zakonski dokaz da je dokument uručen. Zbog toga uplata može uslijediti nekoliko dana nakon što građanin primi rješenje.

Nastavlja se obrada zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu

Uprava za indirektno oporezivanje BiH nastavlja obradu pristiglih zahtjeva, uz nastojanje da se odobrena sredstva građanima isplate u što kraćem roku.

Iz ove institucije najavljeno je da će javnost svake sedmice informisati o broju novih rješenja i napretku postupka povrata PDV-a na prvu nekretninu.

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