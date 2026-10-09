Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Građanima odobreno više od četiri miliona KM

Povrat PDV-a na prvu nekretninu odobren je za 255 građana u Bosni i Hercegovini, a ukupan iznos odobrenih sredstava premašuje četiri miliona konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopćila je da su rješenja donesena u periodu od 16. septembra do 9. oktobra, dok je novac već uplaćen dijelu korisnika.

Prema podacima UIO BiH, za ukupno 255 donesenih rješenja odobren je povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141,62 KM.

Od ukupnog broja rješenja, 190 je već uručeno građanima, nakon čega su sredstva uplaćena na njihove bankovne račune. Za preostalih 65 rješenja još traje postupak dostavljanja putem pošte.

U Regionalnom centru Tuzla doneseno 67 rješenja

Najviše rješenja o povratu PDV-a doneseno je u Regionalnom centru Sarajevo, ukupno 73, dok je u Regionalnom centru Banjaluka doneseno 70 rješenja.

Na području Regionalnog centra Tuzla doneseno je 67 rješenja, a u Regionalnom centru Mostar 45.

Ovi podaci odnose se na donesena rješenja u navedenom periodu, dok Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja obradu preostalih zahtjeva građana.

Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Kada novac liježe na račun?

Iz Uprave za indirektno oporezivanje pojašnjavaju da brzina isplate zavisi od načina na koji građani preuzimaju rješenja.

Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, novac se uplaćuje već narednog dana.

U slučaju dostavljanja rješenja poštom, isplata se obavlja nakon što Uprava zaprimi povratnicu, odnosno službenu potvrdu da je rješenje uručeno korisniku.

Zbog ove procedure građani koji rješenje dobijaju poštom mogu očekivati uplatu nekoliko dana nakon njegovog uručenja.

Iz UIO BiH navode da nastavljaju obradu pristiglih zahtjeva kako bi odobrena sredstva bila isplaćena u što kraćem roku.

Uprava je najavila da će javnost svake sedmice informisati o broju novih rješenja donesenih po zahtjevima za povrat PDV-a na prvu nekretninu.