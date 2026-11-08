U BiH uvezeno skoro 78.000 automobila, najskuplji Ferrari koštao 668.000 KM

Uvoz automobila u BiH tokom prvih deset mjeseci 2026. godine dostigao je vrijednost od 1,11 milijardi KM, a u zemlju je uvezeno ukupno 77.930 vozila. Najskuplji automobil bio je Ferrari F8 Tributo, čija je vrijednost s uvoznim dažbinama premašila 668.000 KM, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Prema podacima UIO BiH, koje je prenijela agencija Srna, od januara do kraja oktobra uvezeno je 2.103 automobila manje nego u istom periodu prošle godine, kada je evidentirano 80.033 vozila.

Iako je ukupan broj uvezenih automobila manji, podaci pokazuju da na domaćem tržištu i dalje dominiraju polovna vozila.

Uvoz automobila u BiH: Više od 70.000 polovnih vozila

Od ukupno 77.930 uvezenih automobila, čak 70.151 bilo je polovno, dok je novih automobila uvezeno 7.779.

To znači da polovna vozila čine približno 90 posto ukupnog uvoza, a novi automobili svega deset posto.

Ovakav odnos pokazuje da se domaće tržište automobila i dalje najvećim dijelom oslanja na uvoz korištenih vozila iz inostranstva.

Raste uvoz električnih i hibridnih automobila

U prvih deset mjeseci ove godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je 366 potpuno električnih automobila.

To je znatno više nego tokom cijele 2025. godine, kada je uvezeno 207 električnih vozila.

Rast je posebno izražen kada se posmatra činjenica da ovogodišnji podaci obuhvataju samo deset mjeseci, dok se prošlogodišnji odnose na cijelu kalendarsku godinu.

Istovremeno su uvezena 4.348 hibridna automobila, što pokazuje da vozila s kombinovanim pogonom imaju znatno veći udio u uvozu od potpuno električnih modela.

Ferrari F8 Tributo najskuplji uvezeni automobil

Među gotovo 78.000 automobila koji su tokom ove godine stigli u Bosnu i Hercegovinu posebno se izdvaja Ferrari F8 Tributo.

Prema podacima UIO BiH, vrijednost ovog luksuznog sportskog automobila, uključujući uvozne dažbine, premašila je 668.000 KM.

Ferrari F8 Tributo italijanski je sportski automobil poznat po snažnom V8 motoru, a njegova cijena višestruko premašuje vrijednost većine vozila koja se uvoze na domaće tržište.

Ukupna prijavljena vrijednost uvezenih automobila u prvih deset mjeseci dostigla je 1,11 milijardi KM, dok su polovna vozila i dalje činila najveći dio ukupnog broja uvezenih automobila.