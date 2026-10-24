Uvoz polovnih automobila u BiH raste, cijene dostižu 30.000 KM

Uvoz polovnih automobila u BiH posljednjih godina bilježi rast, a kupci za polovno vozilo u prosjeku izdvajaju između 25.000 i 30.000 KM.

Iako je potražnja i dalje velika, trgovci ne očekuju značajnije promjene cijena u narednom periodu.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom 2025. godine u zemlju je uvezeno ukupno 95.421 motorno vozilo, od čega 86.129 polovnih i 9.292 nova automobila.

Statistika pokazuje da je 2023. godine uvezeno 62.873 polovnih vozila, godinu kasnije 80.311, dok je tokom 2025. njihov broj premašio 86.000. U prvih devet mjeseci ove godine uvezeno je 62.033 polovnih automobila, nešto manje nego u istom periodu prošle godine.

Iz mostarske kompanije Guma M za Fenu navode da na tržištu nije bilo značajnijih poskupljenja polovnih automobila, te da se stabilne cijene očekuju i u narednom periodu.

Koji polovni automobili su najtraženiji u BiH?

Kupci u Bosni i Hercegovini sve češće biraju gradske SUV i crossover modele, među kojima se izdvajaju Renault Captur i Dacia Duster.

Istovremeno, interesovanje postoji i za automobile premium proizvođača, poput Audija, BMW-a i Mercedesa, posebno za starije modele s većom kilometražom, čije su cijene pristupačnije.

Prema procjenama kompanije Guma M, tržište polovnih vozila približno je deset puta veće od tržišta novih automobila.

Prosječna cijena polovnog automobila kreće se između 25.000 i 30.000 KM, a trgovci zasad ne očekuju nova značajnija poskupljenja.

Raste interesovanje za električne i hibridne automobile

Pored tradicionalnih benzinskih i dizelskih vozila, raste i uvoz automobila s alternativnim pogonom.

U prvih devet mjeseci 2026. godine u BiH su uvezena 302 električna vozila, dok je u istom periodu prošle godine njihov broj iznosio 141.

Još izraženiji rast u apsolutnim brojkama bilježe hibridna vozila. Tokom devet mjeseci ove godine uvezeno ih je 3.765, naspram 2.645 u istom periodu 2025. godine.

Iz kompanije Guma M ističu da raste i interesovanje za polovne električne automobile, ali da je njihov udio na domaćem tržištu još uvijek relativno mali.

Automobili u BiH u prosjeku stari 17,5 godina

Podaci Ministarstva komunikacija i prometa BiH pokazuju da je prosječna starost vozila na domaćim cestama približno 17,5 godina, zbog čega Bosna i Hercegovina ima jedan od najstarijih voznih parkova u Evropi.

Tokom 2025. godine u BiH je bilo registrovano 1.352.926 motornih vozila, odnosno 4,5 posto više nego godinu ranije.

Dizelski automobili i dalje dominiraju, s udjelom od 74,18 posto, dok vozila s benzinskim motorima čine 22,66 posto registrovanog voznog parka.

Kada je riječ o proizvođačima, najzastupljeniji je Volkswagen s 30,08 posto, slijedi Škoda s 8,15 posto, dok Mercedes zauzima treće mjesto sa 6,81 posto. Među češće zastupljenim markama su Audi, Peugeot, Opel i Renault.

Iz Auto-moto saveza BiH pojašnjavaju da na osnovu dostupne statistike nije moguće precizno utvrditi broj novoregistrovanih novih automobila, jer podaci o prvoj registraciji uključuju i ranije korištena vozila uvezena iz inostranstva.