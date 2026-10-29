Kako pripremiti auto za zimu? Ovih sedam stvari provjerite prije prvog mraza

Priprema auta za zimu ne završava zamjenom ljetnih guma zimskim. Niske temperature, jutarnji mraz, snijeg i mokri kolovozi mogu otkriti probleme koje tokom toplijih mjeseci gotovo i ne primjećujemo. Zato je upravo kraj oktobra pravo vrijeme da provjerite nekoliko važnih dijelova automobila i izbjegnete neugodne situacije tokom zimskih mjeseci.

U Bosni i Hercegovini zimska oprema obavezna je od 1. novembra 2026. do 1. aprila 2027. godine, bez obzira na vremenske uslove. Ipak, stručnjaci iz BIHAMK-a upozoravaju da je za sigurnu zimsku vožnju potrebno mnogo više od odgovarajućih pneumatika.

1. Provjerite zimske gume i njihov pritisak

Gume su najvažnija veza automobila s cestom. Istrošeni pneumatici, posebno na mokrom i zaleđenom kolovozu, mogu značajno produžiti zaustavni put i otežati upravljanje vozilom.

BIHAMK savjetuje da dubina profila zimskih guma bude najmanje četiri milimetra, a posebno je važno provjeriti njihovu starost, eventualna oštećenja i pritisak.

Prema važećim propisima u BiH, vozači mogu koristiti zimske gume na svim točkovima, zimske gume na pogonskim točkovima uz odgovarajuće lance ili ljetne gume s najmanje četiri milimetra profila uz lance spremne za postavljanje na pogonske točkove.

Ipak, za svakodnevnu vožnju u zimskim uslovima preporučuje se korištenje kvalitetnih zimskih guma na sva četiri točka.

2. Akumulator može otkazati baš kada vam je automobil najpotrebniji

Jedan od najčešćih zimskih problema jeste automobil koji ujutro neće da upali.

Hladnoća smanjuje sposobnost akumulatora da isporuči potrebnu energiju, a posebno su osjetljivi stariji i istrošeni akumulatori.

Ako primijetite da motor sporije vergla, svjetla slabe prilikom pokretanja ili je akumulator već nekoliko godina u upotrebi, korisno je obaviti njegovo testiranje u servisu.

Provjera je jednostavna, a može spriječiti probleme tokom hladnih zimskih jutara.

3. Antifriz nije nešto što treba provjeravati tek kada zahladi

Rashladna tečnost štiti motor od pregrijavanja, ali i od smrzavanja pri niskim temperaturama.

Ako je koncentracija antifriza nedovoljna ili je rashladna tečnost dotrajala, postoji mogućnost smrzavanja i ozbiljnog oštećenja motora.

Zbog toga je prije zime preporučljivo provjeriti nivo i otpornost rashladne tečnosti na smrzavanje. Ovu kontrolu najbolje je prepustiti stručnom servisu, posebno ako niste sigurni kada je posljednji put mijenjana.

4. Zamijenite tečnost za pranje stakala i pregledajte brisače

Ljetna tečnost za pranje stakala može se zalediti pri niskim temperaturama, a zaleđena tečnost može oštetiti rezervoar ili pumpu.

Zato je važno na vrijeme koristiti odgovarajuću zimsku tečnost, prilagođenu temperaturama koje se očekuju.

Provjerite i metlice brisača. Ako ostavljaju tragove, preskaču dijelove stakla ili proizvode neugodne zvukove, vjerovatno je vrijeme za njihovu zamjenu.

Dobra vidljivost posebno je važna tokom kiše, snijega i jutarnje magle.

5. Provjerite grijanje i odmagljivanje stakala

Ispravno grijanje nije samo pitanje udobnosti. Tokom zime izuzetno je važno da ventilacija može brzo ukloniti maglu s vjetrobranskog i bočnih stakala.

Ako se stakla teško odmagljuju, uzrok može biti začepljen kabinski filter, problem s ventilacijom ili prekomjerna vlaga u unutrašnjosti vozila.

Prije dolaska hladnijih dana provjerite rade li grijanje, ventilacija i funkcija odmagljivanja zadnjeg stakla.

6. Kočnice i svjetla posebno su važni tokom zime

Kraći dani, magla i padavine znače da će vozači češće koristiti svjetla, a istovremeno voziti po zahtjevnijim cestama.

Provjerite rade li kratka i duga svjetla, pokazivači pravca, stop-svjetla i svjetla za maglu.

Nije loše obaviti ni kontrolu kočnica, naročito ako primjećujete neobične zvukove, vibracije ili promjenu osjećaja na papučici kočnice.

Na klizavom kolovozu i manja neispravnost može povećati rizik od gubitka kontrole nad vozilom.

7. Pripremite nekoliko sitnica koje vam mogu mnogo značiti

Strugalica za led, rukavice, četka za snijeg i odgovarajući lanci za točkove među stvarima su koje je korisno držati u automobilu tokom zime.

Za duža putovanja preporučljivo je imati i topliju odjeću ili deku, baterijsku lampu i napunjen mobilni telefon.

Provjerite gumene zaptivke na vratima i po potrebi ih zaštitite odgovarajućim sredstvom kako se pri niskim temperaturama ne bi zalijepile.

Prije polaska uklonite snijeg i led sa stakala, krova, svjetala i registarskih tablica.

Ne čekajte prvi snijeg da pripremite automobil

Priprema auta za zimu ne mora podrazumijevati velike troškove. Mnoge provjere moguće je obaviti samostalno, dok je za pregled akumulatora, rashladnog sistema i kočnica najbolje posjetiti servis.

Posebno je važno imati na umu da ni najbolja zimska oprema ne može nadoknaditi neprilagođenu brzinu i nedovoljan razmak između vozila.

Nekoliko jednostavnih provjera na vrijeme može značiti sigurniju vožnju i znatno manje problema kada temperature padnu ispod nule.