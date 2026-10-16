Svjetsko tržište automobila u padu, kineska vozila sve više osvajaju Evropu

Svjetsko tržište automobila zabilježilo je pad od 4,9 posto u prvoj polovini 2026. godine, dok je istovremeno nastavljen snažan rast uvoza kineskih vozila u Evropsku uniju. Prema najnovijem izvještaju Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), u prvih šest mjeseci širom svijeta registrovano je 35,7 miliona novih automobila.

Najveći utjecaj na pad globalnog tržišta imala je Kina, gdje je broj registracija smanjen za 23,2 posto. Slabija prodaja zabilježena je i na Bliskom istoku i u Africi, dok je azijsko tržište ukupno palo za 11 posto.

Za razliku od globalnih kretanja, tržište Evropske unije ostvarilo je rast od 5,7 posto, čemu su doprinijeli poticaji za kupovinu novih automobila i povoljnije cjenovne ponude proizvođača.

Najveći rast prodaje zabilježen je u Južnoj Americi, gdje je broj registracija povećan za 16,9 posto. Posebno se izdvojio Brazil s rastom od 22,8 posto.

Dok svjetsko tržište automobila bilježi pad, proizvođači iz Kine sve snažnije nastupaju na evropskom tržištu.

Prema podacima ACEA-e, vrijednost automobila uvezenih iz Kine u Evropsku uniju porasla je za čak 70,5 posto, na 10,5 milijardi eura. Tokom prvih šest mjeseci uvezeno je više od 700.000 kineskih vozila.

Udio automobila proizvedenih u Kini u ukupnoj prodaji na tržištu Evropske unije dostigao je devet posto, dok je udio vozila proizvedenih unutar Unije pao na rekordno niskih 68 posto.

Istovremeno, evropski proizvođači suočavaju se sa slabijim izvozom, naročito prema Sjedinjenim Američkim Državama i Turskoj.

Ukupan uvoz automobila u EU porastao je za 15,6 posto vrijednosno, dok je izvoz smanjen za 12 posto. Zbog takvih kretanja trgovinski suficit evropske automobilske industrije pao je za 34,2 posto, na 28,7 milijardi eura.

Globalna proizvodnja automobila u prvih šest mjeseci 2026. godine smanjena je za jedan posto, na ukupno 37,6 miliona vozila.

Kina je prvi put od 2020. godine zabilježila pad proizvodnje od 5,8 posto, prvenstveno zbog slabije domaće potražnje. Zbog toga kineski proizvođači sve više traže kupce na međunarodnim tržištima.

Proizvodnja u Sjevernoj Americi pala je za 1,4 posto, dok je u Evropskoj uniji zabilježen blagi pad od 0,4 posto.

Njemačka je zadržala vodeću poziciju među evropskim proizvođačima, a slijede je Španija i Češka.

Južna Amerika bila je jedina velika regija sa snažnijim rastom proizvodnje, koji je iznosio 7,6 posto, zahvaljujući prvenstveno povećanju proizvodnje u Brazilu.

Za razliku od tržišta putničkih automobila, evropsko tržište privrednih vozila ostvarilo je pozitivne rezultate.

Registracije novih kombija povećane su za 1,9 posto, kamiona za 9,8 posto, dok je najveći rast zabilježen kod autobusa, čak 22,7 posto.

Povećana potražnja za kamionima i kombijima dijelom je rezultat oporavka nakon slabijih poslovnih rezultata iz prethodnog perioda, dok se rast prodaje autobusa povezuje i s javnim nabavkama.

Prema procjenama ACEA-e, proizvodnja kamiona u Evropskoj uniji tokom 2026. godine mogla bi porasti za 1,5 posto, a autobusa za 2,7 posto.

Istovremeno, trgovinski deficit u sektoru autobusa povećan je na 1,7 milijardi eura, dok je suficit u trgovini kombijima porastao na 823 miliona eura.

Podaci su objavljeni u ekonomskom izvještaju ACEA-e za prvu polovinu 2026. godine, koji obuhvata kretanja u prodaji, proizvodnji i međunarodnoj trgovini vozilima.