UIO BiH nabavlja kontejnere za granične prijelaze, vrijednost veća od 768.000 KM

UIO BiH nabavlja kontejnere za granične prijelaze, a ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 768.650 KM bez PDV-a. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila je tender koji obuhvata nabavku kancelarijskih i sanitarnih kontejnera, njihovu demontažu, transport, isporuku i montažu.

Nabavka je podijeljena u dvije cjeline. Za kancelarijske kontejnere predviđeno je 427.140 KM bez PDV-a, dok je procijenjena vrijednost nabavke sanitarnih kontejnera 341.510 KM bez PDV-a.

Postupak će biti proveden putem otvorenog tendera, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu. Planirano je i provođenje elektronske aukcije, dok zainteresovane kompanije mogu dostaviti ponude za jednu ili obje cjeline nabavke.

Rok za dostavljanje ponuda početkom decembra

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 30. novembar, dok se ponude mogu dostaviti do 1. decembra 2026. godine do 12 sati. Njihovo otvaranje zakazano je istog dana u 12:15 sati u sjedištu Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci.

Od izabranog ponuđača bit će zatražena garancija za uredno izvršenje ugovora, dok garancija za ponudu nije obavezna.

Tačne lokacije na kojima će kontejneri biti postavljeni, njihove količine i rokovi isporuke definisani su tenderskom dokumentacijom.

UIO BiH nabavlja kontejnere u vrijeme problema s graničnom infrastrukturom

UIO BiH nabavlja kontejnere u periodu kada se na brojnim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini bilježe problemi sa zastarjelom infrastrukturom. Iz ove institucije ranije su upozoravali da postojeći objekti na većini prijelaza ne zadovoljavaju savremene potrebe.

Posebni problemi ove godine zabilježeni su na graničnom prijelazu Gradiška, gdje je stari prijelaz zatvoren sredinom maja zbog oštećenja dijela mosta preko Save.

Tokom ljetne sezone na pojedinim graničnim prijelazima zabilježena su i višesatna čekanja. Dodatne izazove u organizaciji graničnog saobraćaja donosi primjena evropskog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka putnika, poznatog kao EES.