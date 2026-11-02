UIO BiH prikupila 10,7 milijardi KM, prihodi veći za 617 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) u prvih deset mjeseci 2026. godine prikupila je 10 milijardi i 705 miliona KM prihoda od indirektnih poreza, što je za 617 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

Prema danas objavljenim podacima, prihodi su povećani za 6,12 posto u odnosu na 2025. godinu.

Od ukupno prikupljenog iznosa, poreskim obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat PDV-a vraćena je milijarda i 821 milion KM.

Nakon izvršenih povrata, neto prihodi namijenjeni raspodjeli državnim institucijama, entitetima i Brčko distriktu iznosili su osam milijardi i 883 miliona KM. To predstavlja povećanje od 7,48 posto u poređenju s istim periodom prošle godine.

U oktobru prikupljeno više od milijardu KM

Samo tokom oktobra Uprava za indirektno oporezivanje BiH prikupila je milijardu i 137 miliona KM indirektnih poreza. U poređenju s oktobrom 2025. godine, riječ je o povećanju od 56 miliona KM.

Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine od januara do kraja oktobra izdvojeno je 846 miliona KM, dok je preostali dio prihoda raspoređen entitetima i Brčko distriktu.

Federaciji Bosne i Hercegovine sa jedinstvenog računa doznačene su četiri milijarde i 938 miliona KM, Republici Srpskoj dvije milijarde i 765 miliona KM, a Brčko distriktu 278 miliona KM.

Federaciji BiH doznačeno više novca nego prošle godine

Prema podacima UIO BiH, Federaciji BiH je u prvih deset mjeseci ove godine direktno doznačeno četiri milijarde i 198 miliona KM, što je povećanje od 12,73 posto u odnosu na isti period 2025. godine.

Republici Srpskoj doznačene su dvije milijarde i 382 miliona KM, odnosno 13,03 posto više nego prošle godine, dok je Brčko distrikt dobio 261 milion KM, što predstavlja rast od 9,59 posto.

Istovremeno su smanjena izdvajanja za servisiranje vanjskog duga. Za Federaciju BiH taj iznos iznosio je 534 miliona KM, za Republiku Srpsku 247 miliona KM, a za Brčko distrikt deset miliona KM.

Pored redovne raspodjele prihoda, entitetima i Brčko distriktu dodijeljena su i sredstva prikupljena po osnovu posebne putarine od 0,25 KM, namijenjene izgradnji autoputeva te izgradnji i rekonstrukciji drugih cesta.

Po ovom osnovu Federacija BiH dobila je dodatnih 206 miliona KM, Republika Srpska 136 miliona KM, a Brčko distrikt sedam miliona KM. Preostali dio sredstava zadržan je kao rezerva na posebnom računu za putarinu.