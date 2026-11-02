Angela Merkel učestvovat će u izboru novog predsjednika Njemačke

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel trebala bi učestvovati u izboru novog predsjednika Njemačke, koji je zakazan za 30. januar 2027. godine.

Merkel je predložena za članicu Savezne skupštine kao predstavnica Kršćansko-demokratske unije (CDU) iz savezne pokrajine Schleswig-Holstein.

Njenu nominaciju predložio je pokrajinski CDU, a konačnu odluku o predstavnicima ove savezne pokrajine donijet će tamošnji parlament. Merkel je i na prethodnim predsjedničkim izborima 2022. godine bila članica Savezne skupštine, ali tada kao predstavnica pokrajine Mecklenburg-Vorpommern.

Savezna skupština zadužena je za izbor predsjednika Njemačke, čija je uloga pretežno predstavnička i ceremonijalna. Ovo tijelo čine svi zastupnici Bundestaga i jednak broj predstavnika koje biraju parlamenti 16 saveznih pokrajina.

Predsjednički mandat Frank-Waltera Steinmeiera završava u martu 2027. godine, a njegov nasljednik bit će izabran krajem januara. Vladajuća koalicija kancelara Friedricha Merza, sastavljena od konzervativaca i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), još nije postigla dogovor o zajedničkom kandidatu.

Angela Merkel želi ženu na čelu Njemačke

Uoči predsjedničkih izbora Angela Merkel javno je podržala mogućnost da Njemačka prvi put u svojoj historiji dobije predsjednicu.

Govoreći za MagentaTV, podsjetila je da tokom 77 godina postojanja Savezne Republike Njemačke nijedna žena nije obavljala funkciju predsjednice države.

Merkel je poručila da bi se politički akteri trebali zapitati nije li konačno došlo vrijeme da žena preuzme ovu dužnost.

Iako se založila za izbor predsjednice, bivša kancelarka nije navela ime kandidatkinje koju bi podržala.