Penzije u FBiH početkom 2027. godine ponovo će biti predmet redovnog usklađivanja, a iako konačan procenat još nije utvrđen, ranije objavljene projekcije pokazuju koliko bi penzioneri mogli dobiti. Istovremeno, u Republici Srpskoj najavljuje se povećanje penzija od 7,5 do osam posto.

Prema izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje se primjenjuju od početka 2026. godine, penzije u Federaciji BiH usklađuju se dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula. Visina usklađivanja zavisi od kretanja bruto plata i potrošačkih cijena.

Koliko bi mogle porasti penzije u FBiH?

U finansijskoj procjeni koja je pripremljena prilikom izmjena Zakona o PIO, za januar 2027. godine predviđeno je usklađivanje od 3,6 posto, dok je za juli iste godine procijenjeno dodatnih četiri posto.

Riječ je o ranijim projekcijama koje nisu konačna odluka o povećanju penzija. Stvarni procenti zavisit će od zvaničnih statističkih pokazatelja.

Ako bi se ostvarila januarska projekcija od 3,6 posto, najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili prije 1. januara 2026. godine, a koja trenutno iznosi 692,23 KM, porasla bi za približno 24,92 KM i iznosila 717,15 KM.

Zajamčena penzija od 826,14 KM u tom slučaju bila bi veća za oko 29,74 KM i iznosila bi 855,88 KM.

Penzioner koji trenutno prima 1.000 KM imao bi povećanje od 36 KM, odnosno mjesečnu penziju od 1.036 KM.

Ovi izračuni predstavljaju isključivo ilustraciju mogućeg povećanja prema ranijoj projekciji, a ne zvanično utvrđene iznose za 2027. godinu.

U Republici Srpskoj najavljeno povećanje do osam posto

Dok se u Federaciji BiH čeka utvrđivanje novih procenata, u Republici Srpskoj već se govori o rastu penzija od 7,5 do osam posto.

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković naveo je da je takvo povećanje planirano za narednu godinu.

Prema obračunu za povećanje od 7,5 posto, najniža penzija u RS-u za staž do 15 godina porasla bi sa približno 361 na 388 KM. Prosječna penzija za puni staž od 40 godina, koja je u septembru iznosila 1.096 KM, bila bi veća za oko 82 KM.

Kada će biti poznat konačan iznos?

Za penzije u FBiH konačna stopa januarskog usklađivanja zavisit će od podataka o kretanju bruto plata i potrošačkih cijena u drugoj polovini 2026. godine.

Prema važećim zakonskim odredbama, ako u trenutku usklađivanja ne budu dostupni svi potrebni statistički podaci, moguće je privremeno, odnosno akontativno usklađivanje, uz naknadno utvrđivanje konačne stope.