U Hrvatskoj Dan nacionalne sućuti zbog Miše Kovača: Znate li po čemu se razlikuje od Dana žalosti?

Dan nacionalne sućuti bit će obilježen sutra u Hrvatskoj povodom smrti legendarnog pjevača Mate Miše Kovača, koji je preminuo u subotu u svom domu u Podstrani kod Splita. Odluku je danas na telefonskoj sjednici donijela Vlada Republike Hrvatske, a ovaj dan bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja. Ipak, postoje značajne razlike između Dana nacionalne sućuti i Dana žalosti, posebno kada je riječ o javnim događajima i koncertima.

U obrazloženju odluke Vlada je istakla da je Mišo Kovač svojim prepoznatljivim glasom, ličnošću i interpretacijom obilježio decenije hrvatske muzičke scene, ostavivši iza sebe pjesme koje su slušale brojne generacije.

Dan nacionalne sućuti ne znači otkazivanje koncerata

Prema odluci Vlade, Dan nacionalne sućuti obilježava se isticanjem hrvatskih zastava na pola koplja na zgradama državnih institucija, lokalnih i regionalnih vlasti, kao i na objektima u kojima djeluju pravna lica i samostalni poduzetnici.

Najvažnija razlika u odnosu na Dan žalosti odnosi se na održavanje javnih manifestacija.

Dan žalosti podrazumijeva otkazivanje zabavnih i kulturnih priredbi te prilagođavanje radijskog i televizijskog programa. S druge strane, Dan nacionalne sućuti ne zahtijeva otkazivanje ranije zakazanih koncerata, manifestacija i drugih događaja.

Na ovaj način država simbolično iskazuje poštovanje prema preminuloj osobi, bez obaveze obustavljanja planiranih kulturnih i zabavnih aktivnosti.

Posljednji ispraćaj Miše Kovača na Poljudu

Sutra će na splitskom stadionu Poljud biti organizovan veliki javni ispraćaj Mate Miše Kovača, u organizaciji HNK Hajduk, Torcide Split i Hrvatske muzičke unije.

Ulaz na stadion bit će besplatan, ali isključivo uz prethodno preuzetu ulaznicu. Kapije Poljuda otvaraju se u 16 sati, dok je početak muzičkog programa, u kojem će učestvovati Kovačevi prijatelji i kolege, zakazan za 17 sati.

Besplatne ulaznice dostupne su putem službene platforme HNK Hajduk, kao i u klupskim prodavnicama u Splitu, Makarskoj i Zadru.

Mate Mišo Kovač preminuo je 31. oktobra u 86. godini života. Tokom višedecenijske karijere postao je jedan od najpopularnijih izvođača zabavne muzike na prostoru bivše Jugoslavije, a njegove pjesme ostale su dio muzičkog naslijeđa više generacija.