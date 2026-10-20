Hrvatska mijenja pravila na granici s BiH: Šta se mijenja na 52 granična prelaza?

Granični prelazi između BiH i Hrvatske obuhvaćeni su novim pravilima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske, a kojima se mijenja kategorizacija prelaza za međunarodni i pogranični saobraćaj.

Izmjene se odnose na ukupno 52 granična prelaza, a cilj je olakšati kretanje putnika i robe između dvije države.

Hrvatska vlada usvojila je izmjene Uredbe o graničnim prelazima na sjednici održanoj 14. oktobra, dok je dokument objavljen u službenom glasilu 16. oktobra. Nova pravila proizlaze iz međudržavnog ugovora koji su Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale 8. juna ove godine.

Izmjenama se povećava broj stalnih prelaza namijenjenih međunarodnom putničkom saobraćaju, dok se smanjuje broj onih koji služe isključivo za pogranični promet.

Šta nova pravila znače za građane BiH?

Najvažnija promjena odnosi se na mogućnost korištenja graničnih prelaza koji su namijenjeni međunarodnom saobraćaju.

Međunarodne granične prelaze mogu koristiti putnici koji ispunjavaju propisane uslove za ulazak u drugu državu, dok su pogranični prelazi namijenjeni osobama koje imaju pravo prelaska granice prema posebnom režimu, najčešće na osnovu pogranične propusnice.

Povećanjem broja međunarodnih prelaza proširuju se mogućnosti putovanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ipak, promjena kategorije ne znači da svi prelazi automatski mogu prihvatiti sve vrste vozila i robe, jer je za to potrebno ispuniti dodatne tehničke i organizacijske uslove.

Koji granični prelazi su obuhvaćeni promjenama?

Novim međudržavnim ugovorom obuhvaćena su ukupno 52 granična prelaza, među kojima se kao novi navode Svilaj, Gornji Varoš i Osojnik.

Posebno su značajne promjene koje se odnose na međunarodni promet putnika i robe. Broj cestovnih prelaza ove kategorije predviđen je za povećanje sa 14 na 17.

Prema izmijenjenoj hrvatskoj uredbi, trenutno je u kategoriji međunarodnih prelaza za promet putnika i robe navedeno 16 prelaza. Među njima su Svilaj, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo i Kamensko.

Granični prelaz Dvor zasad je kategoriziran za međunarodni putnički saobraćaj, a nakon ispunjavanja potrebnih uslova predviđena je njegova prekategorizacija za promet putnika i robe.

Za pojedine prelaze planirano je dodatno unapređenje statusa nakon što budu osigurani odgovarajuća infrastruktura i rad nadležnih inspekcijskih službi.

Promjene važne i za prijevoznike

Nova kategorizacija graničnih prelaza značajna je i za prijevoznike koji svakodnevno obavljaju transport robe između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Za međunarodni robni promet posebno je važna dostupnost carinskih i inspekcijskih službi, od čijeg prisustva zavisi koje vrste robe mogu prelaziti preko određenog graničnog prelaza.

Međudržavnim ugovorom predviđeno je unapređenje uslova na prelazima Svilaj, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo i Kamensko, koji imaju važnu ulogu u cestovnom povezivanju dvije države.

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović pojasnio je da je cilj izmjena usklađivanje domaćih propisa s potpisanim ugovorom te da će uslijediti dodatne izmjene nakon ispunjavanja uslova za prekategorizaciju pojedinih prelaza.

Uredba je objavljena 16. oktobra i stupa na snagu osmoga dana od objave, odnosno 24. oktobra 2026. godine.