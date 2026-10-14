Preminula peta žrtva velikog požara u Omišu

Požar u Omišu odnio je i petu ljudsku žrtvu, nakon što je danas u Kliničkom bolničkom centru Split preminuo 70-godišnji muškarac koji se od augusta liječio od posljedica zadobijenih povreda.

Riječ je o jednoj od osoba stradalih u katastrofalnom požaru koji je tokom ljeta zahvatio šire područje Omiša, a čiji uzrok još nije utvrđen.

Prema informacijama iz splitske bolnice, još jedna pacijentica povrijeđena u istom požaru nalazi se na liječenju u Jedinici intenzivne njege. Njeno zdravstveno stanje trenutno je stabilno, prenosi HRT.

Među poginulima i 34-godišnja radnica iz BiH

U požaru je život izgubila i Dragana Antešević (34), sezonska radnica iz Bosne i Hercegovine. Njena kolegica Katica Nikolić (58) preminula je naknadno u splitskoj bolnici usljed teških povreda.

Od posljedica požara preminuo je i 79-godišnji Drago Lelas, penzionisani vatrogasac iz Omiša, dok je 41-godišnja Ivana Kovačić izgubila život tokom liječenja u zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice.

Smrću 70-godišnjeg muškarca broj žrtava ove tragedije povećan je na pet.

Vatra zahvatila 23 kilometra obale i uništila brojne objekte

Razorni požar izbio je u noći s 13. na 14. augusta u Lokvi Rogoznici, a zbog snažne bure brzo se proširio prema Pisku, Mimicama, Stanićima, Medićima i Nemirama.

Vatrena stihija zahvatila je približno 1.000 hektara trave, niskog rastinja i borove šume, dok se požar proširio na područje dugo oko 23 kilometra.

Tokom požara lakše i teže povrijeđeno je ukupno 40 osoba. Osim ljudskih žrtava, pričinjena je višemilionska materijalna šteta, a uništene su brojne kuće, poslovni objekti, poljoprivredni nasadi i vozila.

Iako je na opožarenom području obavljen uviđaj, nadležni organi još nisu utvrdili šta je izazvalo požar.