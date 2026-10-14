Muškarac preminuo u UKC-u Tuzla nakon što je progutao nepoznatu supstancu tokom policijskog pretresa

Muškarac iz Kalesije preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla nakon što je tokom policijskog pretresa na području Zvornika progutao nepoznatu supstancu.

Riječ je o S. S., koji je nakon što mu je pozlilo zatražio medicinsku pomoć, ali je uprkos pruženom liječenju preminuo.

Prema informacijama Policijske uprave Zvornik, policijski službenici provodili su istragu zbog sumnje na ugrožavanje maloljetnih osoba, a s tim slučajem dovodile su se u vezu osobe M. L. iz Zvornika i S. S. iz Kalesije.

Po naredbi Okružnog suda u Banjoj Luci, uz prethodnu saglasnost nadležnog tužilaštva, izvršen je pretres kuće koju koristi M. L., kao i vozila koja koriste navedene osobe.

Tokom pretresa S. S. je progutao supstancu čiji sastav nije poznat, nakon čega je zatražio pomoć ljekara. Prvo je prevezen u Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik, a potom upućen na dalje liječenje u UKC Tuzla, gdje je preminuo.

Iz policije su potvrdili da je u Tuzli obavljena obdukcija tijela, ali rezultati i zvaničan uzrok smrti nisu navedeni u saopćenju.

Druga osoba osumnjičena za trgovinu djecom i druga krivična djela

Prilikom pretresa kuće i vozila policija je pronašla predmete koji se mogu povezati s krivičnim djelima obuhvaćenim istragom.

Osumnjičeni M. L. iz Zvornika predat je 13. oktobra Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Protiv njega je dostavljen izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela trgovina djecom, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju navedenih krivičnih djela pod nadzorom nadležnog tužilaštva.

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