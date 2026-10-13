Više od 25 kilograma droge pronađeno je u Zenici tokom policijske akcije provedene na području mjesta Dusina, a jedna osoba je uhapšena. Policijski službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalističke policije izvršili su pretrese na više lokacija, tokom kojih su pronađene veće količine materija za koje se sumnja da su narkotici, kao i vatreno oružje i municija.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, uhapšen je A. S. (1989) iz Zenice, koji se dovodi u vezu s neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Tokom akcije pretreseni su kuća, pomoćni objekti i dva putnička automobila, Maserati i BMW, koje koristi osumnjičeni.

Pronađeni amfetamin, marihuana i vatreno oružje

Policija je prilikom pretresa pronašla 10,5 kilograma praškaste materije koja izgledom podsjeća na amfetamin, poznat kao speed, te 15,1 kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osim materija za koje se sumnja da su droga, pronađeni su digitalna vaga, uređaj za vakumiranje, dva pištolja sa 78 komada municije, kao i puška s okvirom i dodatna 24 komada municije.

Svi pronađeni predmeti i materije su oduzeti, a bit će upućeni na potrebna vještačenja kako bi se utvrdio njihov sastav i prikupili dokazi za daljnji postupak.

Osumnjičeni uhapšen, slijede daljnje istražne radnje

Policijska akcija provedena je po naredbi Općinskog suda u Zenici, a osumnjičeni je lišen slobode zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona navedeno je da će pronađene materije, oružje i ostali oduzeti predmeti biti predmet daljnjih istražnih radnji.