Košarkaši Slobode Energoinvest u petak, 16. oktobra, pred domaćom publikom igraju utakmicu drugog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine, a nakon pobjede na gostujućem terenu cilj je ostvariti i prvi trijumf u tuzlanskom Mejdanu.

Crveno-crni će ugostiti ekipu Igman Burcha, a susret počinje u 19 sati. Tuzlanski tim u novu prvenstvenu utakmicu ulazi nakon uspješnog početka sezone i prve gostujuće pobjede, s namjerom da nastavi pobjednički niz.

Sloboda Energoinvest očekuje podršku navijača s tribina Mejdana, gdje će imati priliku da prvi put ove sezone proslavi prvenstvenu pobjedu pred domaćom publikom.

Uoči utakmice organizovana je i nagradna aktivnost za navijače. Svi koji lajkuju objavu kluba na društvenim mrežama i u komentaru označe osobu koju žele povesti na utakmicu imaju priliku osvojiti dvije ulaznice za susret protiv Igman Burcha.

Utakmica Sloboda Energoinvest i Igman Burch igra se u petak od 19 sati u tuzlanskom Mejdanu.