Teška saobraćajna nesreća kod Trebinja: Poginule dvije osobe, više osoba povrijeđeno

Nedžida Sprečaković
Teška saobraćajna nesreća kod Trebinja: Poginula dva mladića, više osoba povrijeđeno

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Trebinja, koja se dogodila sinoć na području Zasad polja, život su izgubila dva mladića, dok je više osoba povrijeđeno. Jedan od stradalih preminuo je na mjestu nesreće, a drugi uprkos višesatnim pokušajima reanimacije u bolnici.

Informaciju o tragičnom događaju za ATV je potvrdila Tanja Novarlić, načelnica Službe za intenzivnu njegu Bolnice Trebinje.
Prema njenim riječima, jedan mladić izgubio je život na mjestu nesreće, dok je drugi, star 22 godine, u bolnicu dovezen bez srčane aktivnosti.

Medicinsko osoblje pokušavalo ga je reanimirati duže od dva sata, ali bez uspjeha. Njegova smrt zvanično je konstatovana u 23:55 sati.

U ovoj saobraćajnoj nesreći kod Trebinja povrijeđeno je još nekoliko osoba. Jedna osoba hospitalizovana je na Odjeljenju neurohirurgije zbog potresa mozga, dok su ostali povrijeđeni zadobili lakše tjelesne povrede.

Detaljnije okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu saopćene.

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