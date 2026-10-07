Teška saobraćajna nesreća kod Živinica: Poginuo maloljetnik, troje povrijeđenih

Arnela Šiljković - Bojić
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

Jedna osoba je smrtno stradala, a tri su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 22.15 sati dogodila na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Višća kod Živinica.

U nesreći je učestvovao automobil „Seat“ kojim je upravljao E.O., rođen 2007. godine. Na mjestu nesreće smrtno je stradao saputnik rođen 2009. godine, dok je drugi saputnik, rođen 2006. godine, zadobio teške tjelesne povrede.

Vozač i još jedan saputnik, rođen 2002. godine, zadobili su lake tjelesne povrede.

Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uz angažman policijskih službenika Policijske stanice Živinice i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice.

Zbog uviđaja je saobraćaj na ovoj dionici bio potpuno obustavljen od 22.20 do 3 sata, a vozila su preusmjeravana na obilazni pravac. Policija nastavlja rad na dokumentovanju saobraćajne nesreće.

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