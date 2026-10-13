Karijes kod beba i male djece: Prvi znakovi bolesti

Karijes kod beba i male djece može se pojaviti već nakon nicanja prvih mliječnih zuba, a roditelji često ne prepoznaju njegove početne znakove. Jedan od prvih simptoma mogu biti bijele mrlje na zubima, koje zahtijevaju pregled stomatologa kako bi se spriječilo dalje oštećenje.

Iako se mliječni zubi vremenom zamjenjuju stalnim, njihovo zdravlje izuzetno je važno za pravilan razvoj djeteta. Neliječeni karijes može izazvati bol, infekcije, poteškoće s hranjenjem i spavanjem, a u težim slučajevima utjecati i na opće zdravstveno stanje.

Prema podacima koji se navode u edukativnim objavama o zdravlju dječijih zuba, u Srbiji karijes ima 13 posto dvogodišnjaka, 44 posto trogodišnjaka i čak 80 posto šestogodišnjaka. Ovi podaci ukazuju na ozbiljnost problema, iako godina i izvor istraživanja nisu precizirani.

Bijele mrlje mogu biti prvi znak karijesa

Karijes kod beba i male djece u početnoj fazi ne mora izazivati bol niti vidljiva oštećenja u obliku rupica na zubima. Promjene se često pojavljuju kao bijele, kredaste mrlje na zubnoj površini, naročito uz desni.

Upravo u ovoj fazi moguće je spriječiti napredovanje bolesti odgovarajućim stomatološkim postupcima, primjenom fluorida i promjenom navika u održavanju oralne higijene. Ako se ne reaguje, oštećenje može napredovati i dovesti do razaranja zuba.

Stomatolozi naglašavaju da se mliječni zubi mogu i trebaju liječiti bez obzira na uzrast djeteta. Način liječenja zavisi od stepena oštećenja, a rano otkrivanje često omogućava jednostavnije i manje invazivne zahvate.

Kako spriječiti karijes kod najmlađih?

Prevencija počinje čim nikne prvi zub. Roditelji trebaju redovno čistiti dječije zube odgovarajućom četkicom i malom količinom paste s fluoridom, uz savjet stomatologa o njenoj pravilnoj upotrebi.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na učestalo konzumiranje slatkih napitaka i hrane bogate šećerom, jer takve navike povećavaju rizik od nastanka karijesa.

Prema preporukama Američke akademije dječije stomatologije, prvi stomatološki pregled potrebno je obaviti najkasnije do prvog rođendana djeteta.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da karijes u ranom djetinjstvu može imati posljedice koje se odražavaju na zdravlje, razvoj i kvalitet života. Zbog toga je rano prepoznavanje promjena na mliječnim zubima jedan od ključnih koraka u očuvanju oralnog zdravlja.