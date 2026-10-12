Određen jednomjesečni pritvor za Hidajeta Hankića

Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Hidajeta Hankića (42) iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj iznude.

On je osumnjičen da je tokom noći 9. oktobra 2026. godine, s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, putem telefonskih poziva i poruka upućivao ozbiljne prijetnje E.M pokušavajući mu iznuditi iznos od 15.000 KM.

Potom je u ranim jutarnjim satima došao u dvorište porodične kuće oštećenog u Puračiću kod Lukavca, gdje isti ima autoservis i gdje je bilo parkirano više putničkih i teretnih vozila, te je barskom stolicom razbio stakla na četiri vozila i nastavio prijetiti pokušavajući prisiliti E.M da mu preda traženi novac.

Policijski službenici PU Lukavac su osumnjičenog lišili slobode u jutarnjim satima 9. oktobra, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Hankića. Istražne radnje su u toku.