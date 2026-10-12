Rekordni prinosi trešanja u FBiH: Proizvodnja gotovo udvostručena

Proizvodnja trešanja u FBiH tokom 2026. godine povećana je za čak 98,3 posto u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci koje je danas objavio Federalni zavod za statistiku. Rast proizvodnje zabilježen je i kod ostalog ranog voća, ali i žitarica, među kojima se posebno izdvaja pšenica.

Prema zvaničnim statističkim podacima, u Federaciji Bosne i Hercegovine ove godine proizvedeno je 6.980 tona trešanja, što je gotovo dvostruko više nego 2025. godine.

Značajno povećanje proizvodnje zabilježeno je i kod kajsija, čiji je ukupni prinos porastao za 52,4 posto, dok je proizvodnja višanja veća za 29,5 posto.

Federalni zavod za statistiku navodi da je povećanje ukupne proizvodnje ranog voća rezultat većih prinosa po stablu.

Proizvodnja trešanja u FBiH porasla za 98,3 posto

Podaci pokazuju da je u Federaciji BiH evidentirano 553.464 stabala trešanja sposobnih za rod, uz prosječan prinos od 12,6 kilograma po stablu.

Kod višanja je ostvarena proizvodnja od 2.111 tona, uz prosječan prinos od 7,6 kilograma po stablu, dok je proizvedeno 693 tone kajsija, s prosječnim prinosom od 9,8 kilograma po stablu.

Iako se broj stabala trešanja sposobnih za rod blago smanjio u odnosu na prošlu godinu, ukupna proizvodnja gotovo je udvostručena zahvaljujući znatno većem prinosu po stablu.

Veći prinosi pšenice, ječma, raži i zobi

Pozitivni rezultati zabilježeni su i u proizvodnji ranih ratarskih usjeva. U Federaciji BiH tokom 2026. godine proizvedena je 87.461 tona pšenice, što predstavlja povećanje od 10,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Pšenica je požnjevena na ukupno 18.084 hektara, uz prosječan prinos od 4,8 tona po hektaru.

Proizvodnja ječma dostigla je 27.547 tona, što je povećanje od 5,1 posto, dok je prinos raži iznosio 6.479 tona, odnosno šest posto više nego prošle godine.

Zabilježen je i rast proizvodnje zobi za 7,6 posto, s ukupno 11.803 tone.

Prema objašnjenju Federalnog zavoda za statistiku, povećanje ukupne proizvodnje žitarica prvenstveno je rezultat većih prinosa po hektaru, dok su promjene požnjevenih površina bile znatno manje.

Objavljeni podaci obuhvataju proizvodnju ranih usjeva i ranog voća na području Federacije BiH, uključujući poljoprivredna preduzeća i porodična poljoprivredna gazdinstva.

Izvještaj o ostvarenim prinosima ranih usjeva i voća za 2026. godinu objavio je Federalni zavod za statistiku 12. oktobra.